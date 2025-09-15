UMCG opereert voorlopig geen patiënten met aangeboren hartafwijking

Foto: Google Maps - Streetview

De komende maanden voert het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) geen geplande operaties uit voor patiënten met een aangeboren hartafwijking. Door de geuite zorgen van twee medewerkers van het UMCG worden de operaties tot 1 januari 2026 stilgelegd. De sociale veiligheid en kwaliteit van de zorg zouden ondermaats zijn.

Twee personeelsleden hebben geklaagd over de sociale veiligheid en de kwaliteit van de zorg. In juni bracht de inspectie een bezoek aan het UMCG, vanwege zorgen over het hoge personeelsverloop van de chirurgen op de afdeling. het Op dit moment acht het UMCG de sociale veiligheid en de kwaliteit van de zorg niet te kunnen waarborgen. Het UMCG is om een reactie gevraagd, maar wijden zich hier voorlopig niet verder over uit.

“Hoogcomplexe operaties moeten onder de best mogelijke omstandigheden plaatsvinden. Op dit moment zijn die niet volledig aanwezig, daarom hebben wij besloten de geplande operaties tijdelijk te stoppen”, zegt bestuursvoorzitter Ate van der Zee.

Voor geplande operaties kunnen patiënten de komende maanden terecht in de UMC’s in Utrecht, Leiden, Amsterdam en Rotterdam. Overige zorg, zoals poliklinische afspraken, chirurgische ingrepen en acute zorg blijven wel gewoon doorgaan.

Vertrouwen in herstart

Het UMCG geeft aan, na het vertrek van één van de kinderhartchirurgen, vertrouwen te hebben in de herstart. Om het vertrek van de kinderhartchrirurg op te vangen is hoogleraar Ger Bennink aangetrokken door het UMCG.

Van der Zee heeft vertrouwen in de toekomst met de aantrekking van hoogleraar Bennink: “Daarmee krijgt het team ervaren leiding en is de continuïteit van zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking in het UMCG stevig geborgd.”