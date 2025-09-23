UMCG test polsbandje om patiënten met bloedkanker eerder naar huis te laten gaan

De CardioWatch - Photo: Corsano

Het UMCG onderzoekt of patiënten met bloedkanker eerder naar huis kunnen na zware behandelingen, door middel van een speciaal polsbandje.

Normaal blijven deze patiënten twee tot drie weken in het ziekenhuis om bijwerkingen in de gaten te houden. Maar niet iedereen krijgt die bijwerkingen. Daarom bekijkt het ziekenhuis of thuismonitoring mogelijk is via het speciale polsbandje. Deze ‘CardioWatch’ meet onder andere temperatuur, hartslag, ademhaling, bloeddruk en zuurstofgehalte.

Onderzoekers willen weten of de metingen van het polsbandje overeenkomen met wat verpleegkundigen vaststellen via andere tests. Met de gegevens wordt een model gemaakt, dat voorspelt wanneer een patiënt risico loopt en naar het ziekenhuis moet. Zo moet duidelijk worden welke patiënten veilig thuis kunnen blijven.

“We hopen dat hierdoor uiteindelijk een flink aantal patiënten eerder naar huis kan”, vertelt onderzoeker Marieke Tienstra op de website van het ziekenhuis. “Dat is fijn voor de patiënt, want voor velen is een langdurig ziekenhuisverblijf onnodig belastend. En het kan ook risicovol zijn: langer in het ziekenhuis liggen dan noodzakelijk kan leiden tot stress en een verminderde kwaliteit van leven.”

Het onderzoek duurt vier jaar en krijgt steun van KWF Kankerbestrijding.