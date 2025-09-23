UMCG organiseert uitverkochte avond over gezond ouder worden

Dinsdagavond organiseert het UMCG in het Forum Groningen een avond over gezond eten, speciaal gericht op gezond ouder worden. Sprekers delen hun kennis en inzichten en bezoekers kunnen vragen stellen en ervaringen delen.

Volgens het UMCG is voeding een belangrijke sleutel om gezond ouder te worden. Een van de onderwerpen die uitgebreid aan bod komt, is vitamine D. Universitair docent voeding en onderzoeker Marjo Campmans-Kuijpers legt uit: “Vanaf je vijftigste hebben vrouwen extra vitamine D nodig omdat de botmassa door de overgang sneller afneemt. Een klein tabletje kan veel problemen, zoals heup- en knieklachten, helpen voorkomen. Mannen hebben dit vooral nodig vanaf hun zeventigste.” Vitamine D krijg je normaal via zonlicht en via voeding zoals vette vis, maar een supplement kan helpen om een tekort te voorkomen en zo botontkalking en andere klachten te verminderen.

Campmans-Kuijpers werkt bij het UMCG en richt zich op voeding en het gezond houden van maag, darmen en lever. In een interview met de OOG Ochtendshow vertelt ze: ‘’Naast vitamine D gaat de avond ook over het effect van voeding op de darmen en het brein. Ook onderzoeker Sophie van Zonneveld laat op de avond zien hoe voeding de hersenen kan ondersteunen en mogelijk ouderdomsziekten zoals dementie kan beïnvloeden.’’

De bijeenkomst begint dinsdagavond om 20.00 uur in het Forum Groningen. Alle kaartjes zijn inmiddels uitverkocht.