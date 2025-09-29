UMCG kleurt rood om aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen

Foto via Instagram Verpleegkunde UMCG (@verpleegkundeumcg)

Vandaag kleuren verschillende (zorg)organisaties in Nederland rood vanwege Dress Red Day. Op deze dag vraagt de Hartstichting aandacht voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. Ook het UMCG doet mee en is rood verlicht.

Deze dag is volgens UMCG-cardioloog Laura Meems belangrijk, omdat hart- en vaatziekten bij vrouwen nog steeds vaak over het hoofd worden gezien. “Ook bestaan er nog geen goede behandelingen voor sommige aandoeningen die vaker bij vrouwen voorkomen.” Dat komt doordat de huidige zorg voornamelijk is gebaseerd op onderzoek naar en behandeling van het mannenhart.

Onderzoek

De afdeling cardiologie van het UMCG besteed op dit moment al veel aandacht aan de verschillen tussen het mannen- en vrouwenlichaam. Zo ontving het Groningse ziekenhuis eerder dit jaar 1 miljoen euro van de Hartstichting om onderzoek te doen naar hartfalen door een verdikte, stijve hartspier – een ziekte die vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen.

Daarnaast doet de afdeling op dit moment onderzoek naar de echowaardes van mannen en vrouwen met ernstige aortaklepproblemen. Zijn die hetzelfde voor mannen en vrouwen? “Ook onderzoeken we in het laboratorium hoe het kan dat hartfalen zich zo anders ontwikkelt in mannen en vrouwen. Zo proberen we tot de ontwikkeling van nieuwe medicijnen te komen die helpen voor zowel mannen als vrouwen met hartfalen”, aldus Meems.

Vrouwelijke deelnemers nodig

Met het onderzoek hopen de cardiologen hartgerelateerde aandoeningen bij vrouwen eerder te ontdekken en beter kunnen behandelen. “Niet alleen is er meer aandacht voor dit belangrijke onderwerp nodig bij onderzoekers, ook zijn er meer vrouwen nodig die mee willen doen aan lopende of toekomstige onderzoeken”, zegt Meems. Ze vraagt geïnteresseerden om zich te melden bij hun cardioloog.