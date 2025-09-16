UMCG: “Inhoudelijke voorbarigheid over onderzoek kinderhartchirurgie”

Foto: Google Maps - Streetview

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) wijst media op de voorbarigheid in publicaties naar aanleiding van het artikel van Dagblad van het Noorden (DvhN) op dinsdag 16 september. Het artikel van DvhN haalt misstanden aan over de sociale veiligheid binnen het chirurgisch centrum.

In het gepubliceerde artikel van DvhN wordt gesproken over overleden patiënten waar nog nader onderzoek naar gedaan moet worden. Medewerkers van het UMCG stellen dat het onderzoek zich onder meer richt op de gang van zaken rond patiënten die na hun ingreep in het UMCG zouden zijn overleden. Ook wordt benoemd dat er volgens ‘ingewijden’ zorgen worden uitgesproken over het afnemen van menselijke materialen van kinderen.

Het UMCG meldt in een reactie op het artikel van DvhN dat het ziekenhuis de bewuste keuze maakt niet in te gaan op inhoudelijke kwesties van het onderzoek: “Het onderzoek wordt in de komende tijd zorgvuldig uitgevoerd en daarom vindt het UMCG het onverantwoord om communicatie daarover via de krant te laten lopen.”

Aangezien de feiten nog niet bekend zijn van het onderzoek, acht het UMCG het artikel van DvhN als beschadigend voor herleidbare individuen binnen het medisch centrum: “Het nu zo naar buiten brengen van signalen, leidt tot onnodige onrust en onzekerheid bij onze patiënten en medewerkers.”