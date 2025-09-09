Tweede Kamer dwingt staatssecretaris tot snelle compensatie gaswinningsgedupeerden

Foto Joris van Tweel Versterking Ten Post

Staatssecretaris Eddie van Marum (BBB) moet snel beginnen met het uitbetalen van de beloofde compensatiegelden aan gedupeerden van de gaswinning. Daar heeft een meerderheid van de Tweede Kamer dinsdag mee ingestemd.

Over de compensatie lagen twee moties op tafel, beide ingediend door Kamerleden Sandra Beckerman (SP) en Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA). In januari werd aangekondigd dat zesduizend huurders in het bevingsgebied recht hebben op een bedrag van 750 euro, maar dit is nog altijd niet ontvangen. Gedupeerden die lang wachten op de versterking van hun woning kregen twee jaar geleden te horen dat ze recht hebben op een compensatie van 2.500 euro. Ook deze bedragen zijn nog niet uitgekeerd. De Kamerleden vinden dat dit voor 1 november moet gebeuren.

Beckerman: “Het is bizar dat in januari werd aangekondigd dat zesduizend huurders recht hebben op 750 euro, maar dit nog steeds niet hebben ontvangen.” Bushoff vult aan: “Het compensatiebedrag van 2.500 euro is de uitwerking van maatregel 16 van Nij Begun. Het is een gotspe dat gedupeerden die al zo lang in de ellende zitten, zo lang de wacht is aangezegd. De Kamer maakt hier nu een einde aan door de staatssecretaris te dwingen snel tot compensatie over te gaan.”

Bovendien steunt de Kamer, ondanks dat de staatssecretaris dit zelf niet nodig vond, het voorstel dat ertoe moet leiden dat bij toekomstige maatregelen de inhoud voorop staat, en pas daarna het benodigde financiële kader wordt bepaald. “Te vaak zien we nog dat geld leidend is in plaats van de inhoud; van die boekhoudmentaliteit moeten we echt af,” aldus Bushoff. “Het is heel pijnlijk dat er moties ingediend moeten worden om eerder gedane beloftes waar te maken,” vult Beckerman aan, doelend op de twee voorstellen van haar en Bushoff die ervoor moeten zorgen dat gedane beloftes gestand worden gedaan.