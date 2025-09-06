Twee verdachten aangehouden voor reeks inbraken in schuurtjes en bergingen

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De politie heeft de afgelopen periode twee mannen opgepakt. Zij worden verdacht van een deel van de 146 inbraken die de afgelopen maanden plaatsvonden, voornamelijk in schuurtjes en bergingen. Dit meldt Sikkom zaterdag.

In de afgelopen maanden vonden tal van inbraken plaats in onder andere de Oosterparkwijk, De Wijert en de Grunobuurt. Hierbij werden fietsen, accu’s van e-bikes en andere dure apparatuur gestolen. Vanwege de vele inbraken besloot de politie een speciaal project op te zetten. Bij elke inbraak kwam de forensische opsporing langs om sporen veilig te stellen. De samenwerking tussen verschillende disciplines binnen de politie leidde de afgelopen weken tot de aanhouding van een 44-jarige man uit Groningen en een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Laatstgenoemde werd opgepakt in de provincie Gelderland.

Het is onbekend of de inbraken hiermee tot het verleden behoren. De politie verdenkt de twee mannen, die vermoedelijk niet samenwerkten, van een deel van de inbraken. Enkele weken geleden adviseerde de politie eigenaren nog om bergingen en schuurtjes goed af te sluiten. Ook werd geadviseerd om geen dure spullen in de schuurtjes te laten staan en is het volgens de politie slim om een gps-tracker in dure fietsen te installeren. Met zo’n tracker kun je op je smartphone of tablet precies zien waar je fiets is.