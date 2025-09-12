Twee mannen uit Stad aangehouden bij politieactie tegen drugs

Foto: Politie Groningen Centrum via Instagram

De politie heeft afgelopen donderdag twee mannen uit Groningen aangehouden bij een actie tegen de handel in drugs. Daarbij zijn verschillende soorten harddrugs en een contant geldbedrag gevonden.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Interventieteam HIT in samenwerking met het Openbaar Ministerie. Op meerdere plekken in Stad zijn panden doorzocht. Daar trof de politie diverse soorten harddrugs aan.

Een 20-jarige man uit Groningen werd aangehouden met harddrugs op zak. In een woning die daarna werd doorzocht, vond de politie tientallen zakjes met drugs. Ook een 21-jarige man uit Groningen is aangehouden. In het onderzoek werd daarnaast contant geld in beslag genomen.

Beide mannen zitten vast en worden verhoord. De aanhoudingen leveren volgens de politie nieuwe informatie op voor lopende onderzoeken naar online drugsbezorgdiensten en dealers. Vervolgacties worden daarom niet uitgesloten.