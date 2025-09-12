Topscorer Willumsson ontbreekt bij FC Groningen tegen FC Utrecht

Foto Andor Heij: Brynjolfur Willumsson

Eredivisietopscorer Brynjólfur Willumsson ontbreekt zondag bij FC Groningen in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht.

Willumsson speelde tijdens de interlandweek voor IJsland en keerde geblesseerd terug. De spits trof dit seizoen al vijf keer het doel voor FC Groningen.

Ook de Zweedse jeugdinternational en verdediger Elvis van der Laan kwam met een blessure terug in Groningen en is er zondag niet bij. Middenvelder Noam Emeran is afwezig, omdat ook hij geblesseerd is.

De 19-jarige aanwinst Travis Hernes kan wel in actie komen. De van Newcastle United overgekomen middenvelder is speelgerechtigd verklaard.

FC Groningen staat achtste in de eredivisie met zes punten uit vier wedstrijden. FC Utrecht is derde en heeft negen punten. De wedstrijd in Utrecht begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van Marc Nagtegaal.