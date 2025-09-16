The Reality wil LAN-party weer groot maken: “Gamers gaan elkaar voor het eerst ontmoeten”

Martiniplaza staat komend weekend in het teken van een LAN-party. Driehonderd gamers gaan met elkaar de strijd aan, maar volgens Dennis Pestman van The Reality is het weekend veel meer dan alleen gamen.

Dennis, jullie hebben als organisatie een duidelijk doel hè?

“Dat klopt. We willen heel graag de LAN-party weer groot maken. Tot 2019 waren dergelijke evenementen best wel populair, zoals The Party of Campzone. Maar door de coronacrisis zijn al deze evenementen ter ziele gegaan. Eigenlijk zijn wij de enige die is overgebleven. En ja, wij hebben het de afgelopen jaren op financieel gebied ook erg moeilijk gehad. Maar de hoop is dat we dit weer groot kunnen maken. Dat we iets neer kunnen zetten waarbij gamers elkaar kunnen ontmoeten.”

Voor de mensen die niet weten wat een LAN-party is. Wat is het?

“Het zijn een heleboel mensen die in dezelfde ruimte aan het gamen zijn. Lang geleden organiseerden we ons eerste evenement in het Thialfstadion in Heerenveen. Daarna hebben we een aantal jaren in een evenementenhal in Drachten gezeten. Vervolgens zijn we in Assen neergestreken en sinds vorig jaar zitten we in Martiniplaza. Samen met een grote groep vrijwilligers zetten we dit op. En naast het spelen van games is dit evenement veel breder: je hebt bijvoorbeeld de mogelijkheid om een potje te sjoelen, om te kletsen en om deel te nemen aan verschillende activiteiten die in de zaal gehouden worden. Socializen is dus een erg belangrijk onderdeel.”

Hoe ziet het er ongeveer uit?

“Morgen beginnen we met de opbouw van het evenement. In de grote hal van Martiniplaza zullen lange tafelrijen verschijnen. Elke tafel is 1,2 meter breed en er staat een stoel bij. Deelnemers kunnen daar hun computer, die ze meenemen, op zetten. Of een televisie wanneer ze op Playstation spelen. En ze prikken een netwerkkabel in een switch die in het midden van de hal staat. Daarnaast hebben we een VIP-ruimte. Het grote verschil is dat deze tafels op vloerbedekking staan en er staat een gesponsorde gamechair bij. Daarnaast beschikken deze tafels al over een bekabelde internetverbinding die gelegd is, en zijn er vier stopcontacten.”

Mensen zullen denken, kan het niet via wifi?

“Haha, nee. Dan verlies je veel te veel snelheid. Het bedrijf Duocast uit Groningen heeft een gesponsorde internetverbinding aangelegd waarbij er in de zaal een 10 gigabyte aansluiting ligt. Mocht deze lijn eruit klappen, dan is er nog een reserveverbinding van eveneens 10 gigabyte. Wat betekent dat nu precies? Wel, er ligt een glasverbinding, waarmee er hele hoge snelheden bereikt kunnen worden. En dat is nodig. Als iedereen tegelijkertijd aan het gamen is, dan heb je het over dataoverdrachten van 2,8 terabyte per seconde. Dat is gigantisch.”

Aan het evenement doen driehonderd deelnemers mee. Wie zijn deze mensen?

“Dat is best wel bijzonder. Het is van jong tot oud. De jongste deelnemers zullen tieners zijn, er is een grote groep twintigers – de diehard-gamers die in het weekend wakker blijven met stokjes tussen de ogen – maar ook vaders die met hun zoon of dochter deelnemen. De oudste deelnemer is in de 70. En we hopen dat er mooie ontmoetingen ontstaan. In Nederland wordt er veel gegamed. Vaak gaat het om multiplayer-games waarbij gamers het online tegen elkaar opnemen. Daardoor ontstaan er contacten. Komend weekend gaan gamers, die elkaar alleen maar van online kennen, elkaar ontmoeten. En dat maakt dit evenement zo waardevol.”

Je vertelt over gamen, maar je hebt het ook over een sociaal karakter…

“Klopt. In de zaal zal een podium te vinden zijn. Er zullen online verschillende competities gespeeld worden waarbij er leuke prijzen te winnen zijn. We gaan bijvoorbeeld de spellen ‘League of Legends’ en ‘Rocket League’ spelen. Daarbij zijn er prijzen te winnen van 600 euro. Maar naast het spelen van games is er de sjoelcompetitie, die ik al even noemde, en we hebben een zeskamp, een stormbaan, een pubquiz en een Low Tech Cosplay. Bij dat laatste onderdeel liggen er stukken karton en duct tape voor je klaar en krijg je de opdracht om er maar wat van te maken. Bijvoorbeeld een anime uit de gamewereld. Voor de leukste creatie ligt er ook een prijs beschikbaar.”

En er is ook een thema aan gekoppeld hè?

“Dat doen we bij elke editie. We proberen er bij iedere editie toch wat leuks en moois van te maken. Dit keer hebben we gekozen voor ‘Het wilde westen’. Dus dan moet je denken aan cowboys, maar ook een rodeo stier die terugkomt in de zeskamp. Maar ook bierkratten hebben we aangekleed met hooi, waardoor het hooibalen lijken, en de deelnemers zullen shirts en armbandjes dragen waar het thema in naar voren komt.”

Wanneer ben jij komend weekend tevreden?

“Als iedereen het naar zijn zin heeft gehad. Dat is voor mij het belangrijkste. En ondertussen hoop ik dat we naam kunnen maken. Voor deze editie hadden we 650 man kunnen herbergen, dat zijn er 300 geworden. Waar we mee te maken hebben is dat een grote groep jongeren dit niet kent. LAN-party’s zijn nagenoeg verdwenen, wat ik al zei. Jongeren die in 2019 15 of 16 jaar waren, die zijn nu in de twintig. Zij hebben zoiets nooit meegemaakt. Zij kennen het niet. En dat is wel ons doel: om te laten zien hoe leuk dit is, om samen te gamen en het samen gezellig te hebben. Dat is echt mijn wens.”

Je klinkt heel bevlogen. Welke spellen ga je zelf komend weekend spelen?

“Samen met één van de andere vrijwilligers, met wie we dit evenement hebben opgezet, spelen we in een Minecraft-server. En dan gaat het om modded Minecraft, waarbij er allerlei toevoegingen zijn geïnstalleerd zodat je het spel nog persoonlijker kunt maken. Maar ook ‘World of Tanks’ en ‘World of Warcraft’ zullen zeker gespeeld worden. En ondertussen ben ik komend weekend ook één van de organisatoren. Ik heb een brandblusser in de buurt staan en een portofoon, zodat er bij eventuele calamiteiten snel ingegrepen kan worden. Een mooie anekdote die lang geleden plaatsvond: ik liep toen door de hal en dacht op een gegeven moment: waarom zit daar iemand onder de tafel? Is er iets kapot? En wat ruik ik toch? Toen bleek dat diegene onder zijn tafel hamburgers aan het bakken was. Ja, zulke dingen kunnen dus niet. Daar hebben we andere faciliteiten voor. Dat illustreert de sfeer van zo’n party, en wat ik al zei: ik hoop dat het een prachtig weekend gaat worden.”

Het evenement begint vrijdagmiddag om 16.00 uur.