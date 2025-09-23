Test zet Martinitoren weer voorzichtig in het licht

Foto: Michel Eising

Flink wat mensen viel het op: de Martinitoren staat weer in het licht. Deze dagen wordt er getest met de nieuwe verlichting. Dit betekent dat de lampen nog niet constant zullen branden. Vanaf 13 oktober zal dat wel het geval zijn.

De oude verlichting werd in de herfst van 2022 uitgeschakeld om energie te besparen. Na de Russische inval in Oekraïne kregen we in ons land te maken met snel stijgende energieprijzen. Sindsdien is de verlichting niet meer aan geweest, omdat naderhand duidelijk werd dat er problemen waren met de lampen. De nieuwe verlichting bestaat uit energiezuinige ledverlichting, die tien keer minder energie verbruikt dan de oude verlichting. Het licht zal straks een uniek verloop hebben: van warm aan de voet, tot koeler aan de top. De verlichting is ook zo aangebracht dat architectonische details van de toren beter zichtbaar zullen worden.

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen was het de afgelopen jaren een doorn in het oog dat de Martinitoren in de donkere uren niet zichtbaar was. “Mijn eerste reactie was ‘eindelijk’,” vertelt Yaneth Menger van de Stadspartij. “We zijn hier heel content mee. Het heeft lang geduurd, maar gelukkig kunnen we straks, als het donker is, de toren weer zien staan en krijgt de stad wat het verdient: d’ Olle Grieze weer verlicht. We denken ook dat 13 oktober een mooi moment is. Het wordt ’s avonds weer vroeger donker, dit is de perfecte timing. Als partij hebben we hier de afgelopen jaren verschillende keren aandacht voor gevraagd. Onlangs hebben we nog overwogen om de discussie opnieuw aan te zwengelen, maar dat hoefde nu niet.”