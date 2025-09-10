‘Terras voor Cicci’s aan Hoge der A alsnog mogelijk’

Foto ingezonden. Cissi's terras.

De gemeente is bereid de bestaande terrassen aan de Hoge der A opnieuw te verdelen. Dit antwoordt het College op vragen van de raadsfracties van D66 en VVD.

De beide fracties wilden weten waarom het gemeentebestuur geen vergunning gaf voor restaurant Cicci’s aan het Hoge der Aa. “De buren hebben een terrasvergunning en iets verderop heeft het Pomphuis die ruimte ook gekregen”, aldus D66 raadslid Tom Rustebiel. “Wij vinden het merkwaardig dat in eenzelfde soort situatie de vergunning wordt geweigerd.”

Café De Sigaar kreeg enkele jaren geleden een groot terras aan de kade toegewezen, dat zich ook uitstrekt over het naastgelegen Cicci’s. Het restaurant wil zelf graag een terras exploiteren, maar dan voor het naastgelegen hotel Blanche.

De gemeente stelt dat herverdeling van bestaande terrassen een oplossing is. Dat is mogelijk, omdat de eigenaar van De Sigaar ook de eigenaar is van het vastgoed van Cicci’s en hotel Blanche. Daarmee kan alsnog een terras voor Cicci’s worden gerealiseerd.