Tennisvereniging Be Quick uit Haren heeft een gloednieuw clubhuis

Tennisvereniging Be Quick op sportpark Esserberg in Haren heeft een gloednieuw clubhuis gebouwd omdat het oude clubhuis te veel mankementen begon te vertonen. Ook is het aantal leden van de vereniging gegroeid waardoor er behoefte was aan een betere ruimte.

Het oude clubhuis was door de gebreken bijna niet meer te gebruiken. “Er was sprake van verzakking, dus de wc’s stonden scheef” verklaart Niels Spuy van tennisvereniging Be Quick. Daarbij had het gebouw een onstabiele vloer die constant versterkt moest worden met platen om te voorkomen dat mensen er doorheen zakten, en zijn er veel asbestuitdagingen geweest. “Als we iets wilden organiseren, dan was het eigenlijk niet meer veilig”, verteld Niels Spuy.

Het budget voor het nieuwe clubhuis was beperkt waardoor de tennisvereniging op creatieve manieren toch het pand hebben kunnen opbouwen. Veel onderdelen aan de buitenkant van het gebouw zijn gemaakt van hergebruikt materiaal. De vereniging is zelf opzoek gegaan naar oude stenen en kozijnen. “Al die steentjes zijn al een keer eerder gebruikt” verteld Niels Spuy. Het interieur van het clubhuis is door vrijwilligers gemaakt.

Sinds vorige week kan je in het nieuwe clubhuis terecht om bij te komen na de wedstrijd met een lekker drankje.