Ten Boer maakt zich op voor Feest- en Lichtweek: “Tower Bridge, London Eye en linksrijden”

Drie jaar geleden was Ten Boer omgetoverd in sprookjessferen. Foto: OOG

In Ten Boer wordt momenteel hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de driejaarlijkse Feest- en Lichtweek. Een gesprek met Freek van der Ploeg van Dorpsbelangen Ten Boer over het belang van het evenement.

Freek, zie je dat er deze dagen volop gebouwd wordt in de straten?

“Absoluut. Als bestuur zijn we afgelopen voorjaar al begonnen met de voorbereidingen. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk straten te betrekken om er een feest van en voor iedereen van te maken. Uiteindelijk hebben vijftig straten aangegeven mee te doen. Dat is een opkomst waar we ontzettend blij mee zijn. Deze straten gaan zelf aan de slag met het overkoepelende thema ‘Alle landen van de wereld’. De wijk waar ik woon heeft bijvoorbeeld gekozen voor Engeland. Je ziet in de straten dan ook bekende Engelse bouwwerken verschijnen.”

De befaamde Big Ben bijvoorbeeld?

“Die niet, maar wel de Tower Bridge, The London Eye en ik heb ook beertje Paddington gezien. Het zijn echt bouwwerken die Engeland bijzonder maken. De naam van ons evenement is de Feest- en Lichtweek, dus verlichting is een belangrijk onderdeel van de versiering. En ik kan al verklappen dat het echt heel mooi wordt.”

Zitten jullie nu ook de hele dag thee te drinken?

“Jazeker. En in de ochtend eten we gebakken eieren, bacon, worstjes, witte bonen in tomatensaus, gebakken champignons en gegrilde tomaten als ontbijt. Daarnaast rijden we deze dagen links. Dat laatste is trouwens een grapje hoor.”

Naast de straatversieringen bieden jullie een breed programma aan waarbij er elke dag wel iets te beleven is…

“Dat klopt. Aanstaande vrijdag starten we traditioneel met een taptoe. We hebben verschillende muziekkorpsen bereid gevonden om een show te geven op de sportvelden van Omlandia. Voor een taptoe heb je minimaal vier korpsen nodig, en wij hebben er vijf. Onder andere Takostu uit Stiens en DVS uit Katwijk zullen optreden. Wat ook heel leuk is, is dat het bekende fietskorps Crescendo uit het Groningse Opende komt. Zij beginnen met een muzikale rondgang door het dorp om aan te kondigen dat het feest van start gaat.”

En dat is niet het enige, want ook de burgemeester komt…

“Inderdaad. Op vrijdagavond hebben we nog iets bijzonders: de onthulling van onze nieuwe dorpsvlag. Ten Boer was heel lang een zelfstandige gemeente met een eigen gemeentevlag en -wapen. Sinds de herindeling is de gemeente Ten Boer opgeheven, en daarmee zijn ook de vlag en het wapen komen te vervallen. Hoewel er geen doodstraf op staat, hanteert de gemeente de regel dat deze niet meer gebruikt mogen worden. We wilden daarom graag weer een eigen vlag die we kunnen gebruiken bij feestelijke evenementen. We hebben een prijsvraag uitgeschreven waarop veertig mensen hebben gereageerd. Dit hebben we teruggebracht naar vier ontwerpen. Uiteindelijk hebben we als bestuur unaniem voor één ontwerp gekozen. Welke dat is, is nog strikt geheim, maar ik denk dat mensen er heel blij mee zullen zijn. De burgemeester zal de vlag onthullen.”

Wat zijn andere spectaculaire onderdelen van het programma?

“Ik denk dat we voor iedereen iets hebben kunnen organiseren. Er is voor elk wat wils. We hebben bijvoorbeeld een bingoavond die binnen de kortste keren was uitverkocht. Op Woldwijk strijkt Nomad Cinema neer voor een mooie filmvertoning. Op donderdag hebben we een streetfood-festival met hapjes uit de landen die in de straten worden uitgebeeld. En de afsluitende avond wordt heel spectaculair met een lasershow. Sowieso is Ten Boer elke avond te bezoeken. De nadruk ligt op verlichting, dus als je bij schemertijd door het dorp fietst of rijdt, zie je alle prachtige creaties.”

Hoe belangrijk is dit evenement voor Ten Boer?

“Ik denk dat het enorm belangrijk is. Het is goed voor de sociale cohesie. Ten Boer heeft de afgelopen jaren niet makkelijk gehad vanwege de gaswinning en het schadeherstel. Dit evenement is iets waar mensen naar uitkijken. Je werkt samen met je straat aan mooie versieringen, wat afleidt van de ellende en de contacten in de straat bevordert. En daarvoor wordt niet voor niets gewerkt: alle versieringen zullen gejureerd worden en er zijn mooie prijzen te winnen.”

Voor het volledige programma van de feestweek kun je terecht op deze pagina.