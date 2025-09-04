Ten Boer krijgt tijdelijke variant van Peerd van Ome Loeks

Foto: Groninger Museum

Ten Boer krijgt tijdelijk een kleine variant op het Peerd van Ome Loeks. In het hart van het dorp verschijnt op dinsdag 9 september het Paardje van Ten Boer.

Het paardje krijgt een plek op de wierde naast de Kloosterkerk. Het is het enige decorstuk in de voorstelling ‘Van Hoes’, die later deze maand te zien is op het grasveld naast de kerk. Regisseur Jos van Kan ontdekte laatst dat in de wierde waar de Kloosterkerk op staat ook een speelgoedpaardje is gevonden. Het is meer dan duizend jaar oud en slechts 5,5 centimeter hoog. Het paardje heeft model gestaan voor het paard dat te zien is in ‘Van Hoes’, maar dat is twee meter hoog.

Van Hoes is het nieuwste muziektheater van Gronings Vuur, gespeeld door twee acteurs en een aantal inwoners van Ten Boer. De muziek komt van een gelegenheidskoor, twee jonge rappers en drie muzikanten. De voorstelling is gebaseerd op verhalen van mensen uit de streek.

Het Groninger Museum heeft inmiddels lessen gegeven op vijf basisscholen in de regio. Dit om de jeugd van Ten Boer en omstreken over het verhaal te vertellen. De leerlingen mochten vervolgens hun eigen gipspaardje beschilderen. De 200 paardjes worden in de herfstvakantie tentoongesteld in het Groninger Museum.