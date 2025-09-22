Telstar scherpt regels rond uitwedstrijden aan na ‘incidenten met minderjarige supporters’ in Euroborg

Naar aanleiding van incidenten tijdens de wedstrijd tegen FC Groningen in de Euroborg van afgelopen zaterdag heeft Telstar haar huisregels rond uitwedstrijden aangescherpt. Volgens de club was dat nodig, nadat er ‘enkele incidenten met onder andere minderjarige supporters’ plaatsvonden tijdens de wedstrijd.

Minderjarige supporters van Telstar mogen een uitwedstrijd vanaf nu niet meer zelfstandig bezoeken. Een volwassene van achttien jaar of ouder moet vanaf nu met hen mee. Na aankoop van een ticket moet de minderjarige de naam én een kopie van het identiteitsbewijs van zijn of haar begeleider aan de club doorgeven. Wanneer er géén begeleider bij de club bekend is, wordt het ticket automatisch geblokkeerd. Daartoe wordt er een bij iedereen een ID-controle en fouillering toegepast bij zowel de bussen als de ingang van het uitvak.

Welke incidenten de club uit Velsen precies bedoelt, laat de club achterwegen. De club stelt slechts: “Ons doel is dat alle supporters, en in het bijzonder onze jongste fans, op een veilige en positieve manier wedstrijden kunnen bezoeken. Wanneer in de komende weken alsnog ontoelaatbaar gedrag wordt gesignaleerd, worden de maatregelen verder uitgebreid.”

