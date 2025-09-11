Teampresentatie GIJS Groningen aanstaande zaterdag in Kardinge

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

IJshockeyliefhebbers kunnen aanstaande zaterdag kennis maken met GIJS Groningen dat dit seizoen opnieuw uitkomt in de eredivisie.

Vanaf 16.00 uur zijn de fans welkom in sportcentrum Kardinge. Een half uur later volgt de presentatie van het eerste team, inclusief de nieuwe spelers. Er is meer te doen. Zo kan er een kijkje genomen worden in de kleedkamer van GIJS. Ook is er de mogelijkheid om handtekeningen te verzamelen en met de spelers op de foto te gaan.

In de avond speelt GIJS Groningen een oefenwedstrijd tegen Flyers Heerenveen. Volgende week zaterdag wordt het serieus, want dan start de eredivisie. GIJS speelt dan thuis tegen Dordrecht Lions.