Team scholieren van Harens Lyceum wint prijs voor beste ontwerp tijdens scholenchallenge

Foto via NPG

Team Beta Hack van het Harens Lyceum heeft de prijs voor Beste Design gewonnen tijdens de jaarlijkse scholenchallenge ‘Wij hebben de toekomst’ van het Nationaal Programma Groningen.

De leerlingen van het Harens Lyceum bedachten een plan voor een duurzame mobiliteitshub op Groningen Airport Eelde, met een fietsenstalling en een shuttlebus naar het Hoofdstation. Op het dak is ruimte voor een groen terras met zonnepanelen. De jury vond dat dit ontwerp perfect past bij de luchthaven en prees de combinatie van duurzaamheid en sociale waarde.

De hoofdprijs ging naar team Projectbabes van het Stellingwerfcollege in Oosterwolde met hun ‘Buurtbus 2.0’. De impactprijs ging naar een ander team van dezelfde school en scholieren van CSG Liudger in Drachten wonnen de publieksprijs.

In totaal deden meer dan 300 scholieren en studenten uit Groningen, Friesland en Drenthe mee aan de hackathon. In dertig uur tijd bedachten zij oplossingen voor actuele problemen rond mobiliteit, zoals het verbeteren van schoolomgevingen, energieneutraal vervoer en het verbinden van dorpen met de regio.

De teams werken de komende acht weken hun ideeën verder uit. Op 7 november presenteren ze hun eindproducten tijdens een Dragons’ Den-finale. De hoofdprijs is een ontwikkelbudget waarmee een plan in de praktijk kan worden gebracht.