Taalambassadeurs in het zonnetje gezet in Forum tijdens Week van Lezen en Schrijven

Foto: Rieks Oijnhausen

In het Forum Groningen vond vrijdagmiddag een feestelijke bijeenkomst plaats voor de taalambassadeurs van de Arbeidsmarktregio Groningen, als onderdeel van de Nationale Week van Lezen en Schrijven.

Wethouder Carine Bloemhoff (gemeente Groningen) en wethouder Bé Schollema (gemeente Westerkwartier) spraken hun waardering uit voor het belangrijke werk van de circa twintig taalambassadeurs.

Dagvoorzitter Özcan Akyol opende het programma en deelde zijn eigen ervaringen met laaggeletterdheid. Daarna ging hij in gesprek met beide wethouders en werd Sanne de Wit aangekondigd als nieuwe taalambassadeur. Tijdens de bijeenkomst ging ook de documentaire Letters die dansen in première. De film, die zaterdag ook door het publiek te bezoeken is, laat het leven zien van drie Groningse taalambassadeurs. Tijdens een panelgesprek ging Akyol in gesprek met documentairemaakster Rianne Aalbers en de drie ambassadeurs

Taalambassadeurs zijn taalcursisten die zelf hebben ervaren hoe lastig het leven kan zijn als je moeite hebt met lezen, schrijven, rekenen of spreken. Vanuit die ervaring vertellen zij hun verhaal aan anderen, zoals politici of toekomstige cursisten. Ze maken duidelijk wat laaggeletterdheid betekent en moedigen mensen aan om stappen te zetten, bijvoorbeeld door beleid aan te passen, communicatie te vereenvoudigen of een taalcursus te volgen.