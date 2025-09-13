Suikerbrij Festival vindt zaterdag voor de derde keer plaats op Suikerterrein

Foto: Niels Knelis Meijer

Op het Suikerterrein vindt zaterdag de derde editie plaats van het Suikerbrij Festival. Vorig jaar trok het festival ongeveer 15.000 bezoekers.

“In twee jaar tijd is het festival uitgegroeid tot een groot succes en een begrip in de regio”, laat de organisatie weten. “Dit jaar staan er veel nieuwe activiteiten op het programma.” In totaal gaat het om meer dan 150 programmaonderdelen die bezocht kunnen worden. De nieuwe ‘Suiker Biedt Plek’ heeft twee podia waar lokaal talent zal optreden. Bezoekers kunnen onder andere genieten van acts als Steeby Invites, het Nagham Koor, Babaddaar en Alter à Go met Dabke XTC. Ook de Groningse band WatAans! zal van de partij zijn, zij treden op vanwege de officiële opening van de BouwHub050. Daarnaast verzorgt Sadaf Khani een ambient piano-optreden en is er livemuziek bij EM2 en Stadslab. Wereldmuziek is te vinden bij de Bamboolodge.

Naast de vele optredens is er een rijk programma aan educatieve en participatieve activiteiten. De Bijenkast doet voor het eerst mee met workshops, kunstexposities en een dansvoorstelling. Er zijn verschillende markten, waaronder een pop-up Suikermarkt, en lezingen over duurzame architectuur. Er is ook een podcast van Platform GRAS over de toekomst van het Suikerterrein. Voor kinderen en volwassenen zijn er talloze workshops, van boomhutten bouwen tot vogelhuisjes timmeren en lasergamen.

Het Suikerbrij Festival is een open dag van het Suikerterrein waarmee het bezoekers laat zien wat er allemaal op het terrein gebeurt. Deelname aan alle activiteiten is gratis. Het programma begint om 10.00 en duurt tot in de late avond. Meer informatie over het programma vind je op deze website.