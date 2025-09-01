Subsidie voor isolatie woningen Groningen en Noord-Drenthe van gefaseerd van start

Foto via SNN

Vanaf dinsdag kunnen woningeigenaren in Groningen en Noord-Drenthe stap voor stap subsidie aanvragen om hun huis beter te isoleren en te ventileren. Woningeigenaren buiten het versterkingsgebied kunnen bedragen tot 20.000 euro ontvangen.

De isolatieaanpak maakt deel uit van de afspraken tussen het Rijk en de lokale overheden rond de gevolgen van de gaswinning. Dit is naar aanleiding van de parlementaire enquête over de gaswinning.

Tot nu toe konden alleen woningeigenaren die al isolatie- en ventilatiemaatregelen hebben genomen hun geld gedeeltelijk terugvragen. Vanaf dinsdag kunnen ook andere woningeigenaren die nog maatregelen willen nemen subsidie en hulp aanvragen. Inwoners met een laag inkomen of die in het versterkingsgebied wonen, kunnen een hoger maximumbedrag ontvangen.

Gefaseerde start, energiearmoede eerst

De regeling geldt voor woningeigenaren in Groningen en in de gemeenten Noordenveld, Aa en Hunze en Tynaarlo. De regeling gaat gefaseerd van start. Elke maand komen nieuwe postcodes in aanmerking voor subsidieaanvragen. Vanaf augustus 2026 kan iedereen de subsidie aanvragen.

Onder de eerste groep die vanaf dinsdag mag aanvragen vallen postcodes op plekken waar de energiearmoede het hoogst is. In Stad zijn dat onder meer postcodes in de wijken Vinkhuizen, Lewenborg, Oosterhoogebrug en Beijum. Ook in delen van Ten Boer, Ten Post, Winneweer, Lellens, Woltersum, Sint Annen en Hoogkerk mogen vanaf morgen aanvragen worden ingediend. Wie een aanvraag wil doen, kan hier checken of de postcode al in aanmerking komt voor aanvraag.

Corporaties krijgen geld, isolatieadviseurs helpen eigenaren

De aanvragen worden behandeld door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Na toekenning van de subsidie hebben woningeigenaren twee jaar de tijd om de werkzaamheden uit te voeren. Voor huurders loopt de regeling via verhuurders of woningcorporaties. Deze ontvangen gezamenlijk 222 miljoen euro om hun huizen te isoleren en te ventileren. In totaal gaat het om ongeveer 300.000 huur- en koopwoningen. Hoeveel subsidie iemand krijgt, hangt af van de plek van de woning en het inkomen.

Vanwege de regeling komen er deze maand isolatieadviseurs en -ondersteuners beschikbaar. Zij helpen bewoners gratis bij elke stap, van advies tot aanvraag. Een isolatieadviseur kan een gratis plan maken met advies voor de woning. Daarin staat welke isolatie en ventilatie nodig zijn om aan de standaard te voldoen. Zo wordt ook schimmel voorkomen. Voor aanvragen onder een bepaald bedrag is een isolatieplan niet verplicht, maar het wordt wel sterk aangeraden. Eigenaren van monumenten krijgen aparte ondersteuning.

De organisatie verwacht dat er bij de start wachttijden kunnen ontstaan. Daarom wordt de uitvoering gemonitord en waar nodig aangepast. Het loket blijft open tot juni 2035. Na de subsidie hebben woningeigenaren twee jaar de tijd om de werkzaamheden uit te voeren.