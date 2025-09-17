Studentenorganisaties teleurgesteld in miljoenennota

Foto via Tweede Kamer

De studentenorganisaties zijn teleurgesteld in de plannen van het demissionaire kabinet. De al aangekondigde bezuinigingen van ruim een miljard euro staan nog steeds op de begroting. Dat meldt de Ukrant.

Volgens de Universiteitenvereniging UNL zakt de investering in onderzoek en innovatie tot zo’n 2 procent van ons nationale inkomen, terwijl steeds meer landen 3 procent of meer investeren. UNL vindt het dan ook onbegrijpelijk dat dit kabinet blijft bezuinigen op kennis en innovatie terwijl die juist onmisbaar zijn om ons land veilig, weerbaar en gezond te houden.

Studentenorganisaties als de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) zijn teleurgesteld. Iedereen gaat er volgend jaar op vooruit, behalve de studenten. Wel stijgen hun kosten, zoals de kamerhuur. Voorzitter Maaike Krom van de LSVb: ‘Het was, naast het chronische tekort aan woningen, al bekend dat studenten ongeveer de helft van hun inkomen kwijt zijn aan huur, dus deze maatregelen zijn echt te weinig’.

Sarah Evink, voorzitter van het ISO: “Het ISO maakt zich grote zorgen, dit schaadt de kwaliteit van het onderwijs. Dat gehele opleidingen verdwijnen raakt niet alleen de studenten die deze opleidingen willen volgen. Als deze vakken minder gegeven worden missen we als Nederland expertise en daarmee raken deze bezuinigingen de hele maatschappij.”

Het Nibud heeft berekend dat uitwonende studenten er volgend jaar 1 procent op vooruit gaan in koopkracht. Dat is mooi, aldus het ISO, maar vorig jaar gingen studenten er 6,6 procent op achteruit. Van een hersteloperatie is dus geen sprake, concludeert de vereniging. Voor veel studenten is een bijbaan dan ook absoluut noodzakelijk.