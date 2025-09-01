Studenten en medewerkers RUG leggen werk kort neer voor protest tegen geweld in Gaza

Foto: Rieks Oijnhausen

Een aantal studenten en medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen heeft maandagmiddag, tijdens de eerste dag van het nieuwe studiejaar, bij twee RUG-locaties geprotesteerd tegen het geweld in Gaza.

Deelnemers sloegen kort na twaalf uur, na het aflopen van de maandelijkse sirenetest, vijf minuten lang op pannen om aandacht te vragen voor de situatie.

Het protest was onderdeel van een landelijke oproep van Wij Werken Hier Niet Aan Mee. In Groningen was onder meer de Groninger Studentenbond (GSb) betrokken bij de organisatie. De acties op het Broerplein en de Zernike Campus richtten zich tegen genocide en ‘educide’, oftewel geweld tegen onderwijsinstellingen.

De GSb is het al langer oneens met het Israël-beleid van de universiteit en wil dat de universiteit een krachtig statement maakt om het land te veroordelen voor het geweld in Gaza. Mede daarom, naast de geplande bezuinigingen bij de RUG, organiseerde de GSb maandagmiddag een alternatieve opening van het academisch jaar, bij wijze van boycott, in samenwerking met de FNV en de AOb.