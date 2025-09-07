Straten in De Wijert ageren tegen hybride-parkeren: “Het klinkt heel leuk, maar het lost niets op”

Aan de rechterkant de reguliere parkeerplekken die dag en nacht gebruikt mogen worden, links de hybride-parkeerplekken. Foto: eigen foto

Bewoners van verschillende straten in de wijk De Wijert zijn niet blij met de invoering van het hybride-parkeren. Afgelopen week ageerden zij tijdens een hoorzitting tegen de plannen.

“We hebben gepolst in verschillende straten in de wijk en binnen de kortste keren hadden we 97 handtekeningen van mensen die hier niet blij mee zijn.” Aan het woord is Nathalie van der Vechte van bewonersorganisatie Platform De Wijert. “Maar we hadden ook driehonderd handtekeningen op kunnen halen. Door sloop en nieuwbouw wonen er amper mensen in twee van de drie straten. De afgelopen periode hebben we alle voor- en nadelen bij elkaar opgeteld en dit onderbouwd. Dit hebben we afgelopen dinsdag aan de commissie voorgelegd. Zo’n commissie heeft niks aan emoties, je zult met goede punten moeten komen. Dat hebben we zo goed mogelijk voor de dag proberen te brengen. Deze commissie bestaat uit drie personen, van wie twee geen binding hebben met de gemeente. Zij gaan hier nu mee aan de slag.”

De sloop en nieuwbouw is onderdeel van de wijkvernieuwing die momenteel in de wijk wordt uitgevoerd. Dat is ook de reden dat het parkeerbeleid op de schop is gegaan. “We wilden vooral iets met het herwinnen van de openbare ruimte en het toevoegen van ruimte die kwaliteit heeft voor de bewoners,” laat wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) weten. “Dat betekent dat auto’s niet op binnenterreinen geparkeerd kunnen worden. Dat blijven groene, fijne verblijfsplekken. Het parkeren moet op straat.” Om dit in goede banen te leiden is het hybride parkeren ingevoerd. “Bij het hybride parkeren maken we de straat op bepaalde plekken smaller en het trottoir breder. Op de stoep mag dan alleen in de avonduren geparkeerd worden. Dat betekent dat kinderen overdag op die brede stoep kunnen spelen, en in de avond kunnen er auto’s staan.”

Negatief advies

Hoe ziet dit er dan uit? Aan de ene zijde van de straat vind je reguliere parkeerplekken, aan de andere zijde tref je de hybride plekken aan. Maar de buurt is er niet blij mee. Van der Vechte: “In het beginsel klinkt het heel mooi: meer ruimte, meer groen, ruimte om te spelen. Maar als je het afpelt, kom je problemen tegen. De politie heeft bijvoorbeeld een negatief advies gegeven. Ze vinden dat de handhaving lastig zal worden. De verwachting is dat er ongetwijfeld auto’s na de nacht nog om diverse redenen de volgende dag op de hybride plekken zullen staan. Maar ook het spelen op straat. Welk kind speelt er overdag op straat? Zij zitten dan juist op school of zijn actief bij een vereniging. Dat spelen zou wel op zondag kunnen, maar op die dag mag er juist de hele dag geparkeerd worden op de hybride-plekken.”

Daarnaast constateert Van der Vechte nog iets: “Bij het hybride parkeren mag er overdag van 09.00 tot 17.00 uur niet geparkeerd worden op de hybride plekken. In de avonduren wel. In de nieuwbouwwoningen komen veel oudere bewoners te wonen, die het prettig vinden hun auto dicht bij huis te hebben. Dat lukt nu niet. De gemeente vindt dat de afstand van je auto naar je huis maximaal 250 meter mag zijn. Maar hoe zien ze dit in de toekomst met aanvragen voor invalidenparkeerplaatsen, waarbij deze vraag ongetwijfeld zal gaan toenemen? En dan niet te vergeten de mantelzorgers of mensen die in de nacht werken. Krijgen zij een vrijstelling?”

Volgens de gemeente is het hybride parkeren inmiddels ingevoerd, maar de bewoners weten van niets. “Er zijn geen borden die dat aangeven. Wel zien we dat dit zonder bebording leidt tot veel rondjes rijden, ruzie om beschikbare plekken en veel verkeersbewegingen waarbij men hoopt een plekje te vinden. Als iemand straks om 16.00 uur thuiskomt en zijn auto niet kwijt kan door drukte, dan gaan ze naar de buurstraten en laten daar hun auto staan. Daardoor verplaatst het probleem zich. Die bewoners aldaar zitten ook al met weinig plaatsen en kunnen geen kant op. Zij kunnen namelijk niet in Helpman of de Wijert-Zuid parkeren, omdat hun vergunning daar niet geldig is.”

Toenemende parkeerdruk

Ook pakt de situatie nadelig uit voor het wijkcentrum: “Daar verdwijnen parkeerplekken, omdat het zijterrein een nieuwe inrichting krijgt. In het wijkcentrum vinden overdag veel activiteiten plaats. Veel bezoekers, die van deze activiteiten gebruikmaken, komen niet uit de wijk. Waar moeten al deze auto’s geparkeerd worden? Velen staan overdag nu al op de stoep en in de avond is het helemaal druk. Door deze auto’s worden wijkbewoners, die thuis komen van hun werk, gedwongen om te parkeren in buurstraten.” Dat het misloopt, komt volgens de bewoners omdat er gebruik is gemaakt van niet-accurate cijfers. Het aantal parkeerplekken is namelijk gebaseerd op het aantal inwoners in 2023. Maar vanwege de sloop en nieuwbouw stonden op dat moment al veel woningen leeg. Door de sloop en nieuwbouw krijgt de wijk 63 extra sociale huurwoningen. Deze cijfers zijn niet meegenomen in het aantal parkeerplekken dat nodig zou zijn. De gemeente zegt later dit jaar met nieuwe cijfers te zullen komen.

De bewoners zijn ook niet blij met hoe het proces is verlopen: “Er heeft absoluut geen participatie plaatsgevonden. Een enquête en een verhaal in Jip-en-Janneketaal over wat hybride parkeren precies inhoudt, had op zijn minst gemoeten. Onze klankbordgroep bestond uit een handvol bewoners, waar geen mensen uit omliggende straten in waren vertegenwoordigd. Ik vond ons voornamelijk een klankbordgroep voor woningcorporatie De Huismeesters. De grotere bijeenkomst voor de wijk in het wijkcentrum, en ook die van de klankbordgroep, hebben wij vooral ervaren als ‘zenden’. Er werd aan ons verteld wat er ging gebeuren. Het was al ingewikkeld genoeg om binnen de gemeente de puzzel te leggen: groen, verkeer, bouw en cultuurhistorie. Er was geen plek voor inbreng van bewoners. De enige hybride parkeeroptie waar wij over mee hebben kunnen denken, is het tijdstip waarop het tijdvenster zou moeten stoppen: 17.00, 18.00 of 19.00 uur. Wij wilden alle drie de tijdstippen niet, maar hebben uiteindelijk maar gekozen voor 17.00 uur. Dan komen onze bewoners namelijk thuis van hun werkdag.”

Geen draagvlak

Van der Vechte denkt dat een fijne leefomgeving, sociale cohesie en ontmoeting prima geregeld kunnen worden door het aanbrengen van meer groen, het kunnen samenkomen op de stoep die er reeds lag en in de gerealiseerde binnentuinen en in het buurtcentrum. “In de Spieghelstraat woont een groep bewoners met groene vingers. Mensen die wel heel graag iets wilden doen, maar daar werd op een onprettige manier aan voorbijgelopen. Dus als je dan termen gebruikt als sociale cohesie en leefbaarheid als motivering waarom hybride parkeren een goed initiatief zou zijn, is dat stuitend. Draagvlak voor iets creëer je door aan de voorkant van een proces in verbinding te staan met bewoners.”

De bewoners hebben afgelopen week tijdens de hoorzitting hun punten duidelijk gemaakt en gewezen op een gebrek aan motivering in de Wegenverkeerswet, het gebrek aan transparantie en de onrealistische cijfers waaruit besluiten zijn genomen. “Maar we waarschuwen ook andere wijken en dorpen in onze gemeente. Dit wat bij ons gebeurt, is een voorbode voor de toekomst bij jullie.” De verwachting is dat de commissie later deze herfst met een advies komt. Dat advies mag het college van de gemeente naast zich neerleggen omdat het niet bindend zal zijn.

