Straatfeest in honderdjarige Ernst Casimirlaan

De bewoners van de Ernst Casimirlaan in de Plantsoenbuurt vieren komende zaterdag het honderdjarig bestaan van hun straat.

Dat doen ze met een straatfeest, muziek en een gezamenlijk straatdiner. Ook is er een fotoshoot voor alle bewoners, de presentatie van de Ernst Casimirpuzzel en de tentoonstelling van een replica van de hoed van Ernst Casimir. Hij was in de 17e eeuw de graaf, stadhouder en veldmaarschalk naar wie de straat is vernoemd.

Verder wordt een boekje gepresenteerd over de geschiedenis van de straat, met daarin verhalen van bewoners en historische informatie. Ietje Stevens houdt een lezing over haar grootvader en verzetsheld Binne Roorda bij diens Stolperstein voor nummer 4a.

Bewoners van de straat die energiebesparingsmiddelen hebben getroffen delen hun ervaringen en helpen zo hun buren op weg. Tenslotte is er nog een ruilbeurs. Het straatfeest begint om 14.00 uur.