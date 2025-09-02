Storyworld zet Dikkie Dik in de schijnwerpers

Een screencap uit 'Dikkie Dik en de verdwenen knuffel' via Storywold

Storyworld in het Forum opent komende zaterdag een nieuwe tentoonstelling rond Dikkie Dik. In de zogenoemde Spotlight-ruimte is te zien hoe de bekende rode kater de stap maakte van prentenboek naar animatiefilm.

De afgelopen 40 jaar illustreerde en schreef Jet Boeke honderden verhalen over de oranje kater en inmiddels zijn er miljoenen boeken verkocht. Tijdens de expositie wordt onder meer duidelijk hoe de illustraties van Boeke zijn omgezet in 2D-animatie voor de Dikkie Dik-films.

Bezoekers krijgen er een kijkje achter de schermen bij de films Dikkie Dik en de verdwenen knuffel en Dikkie Dik 2: Een nieuwe vriend voor Dikkie Dik. Voor de productie werkte een groot team jarenlang aan duizenden tekeningen. De tentoonstelling toont onder meer modelsheets, storyboards en kleurstudies.

De expositie loopt tot en met 7 december 2025.