SterrebosLive schittert voor de laatste keer dit seizoen: “Optredens van The Lay en The Outtakes”

Foto: Rieks Oijnhausen

Voor de laatste keer dit seizoen vindt er een SterrebosLive plaats. Bij de muziekkoepel in het Sterrebos zullen de bands The Lay en The Outtakes hun opwachting maken.

The Lay is een band die uit vijf man bestaat. “Ze spelen catchy nummers met mooie verhalen, gedragen door strakke ritmes en een vleugje weemoedigheid,” vertelt de organisatie. “Hun eerste EP, ‘Dying Weight’, verscheen in 2018. Vorig jaar werd hun langverwachte debuutalbum ‘Room for Dreaming’ uitgebracht. Op het album staan tien liedjes met een fris geluid die de band binnen laten komen als nooit tevoren.” The Lay bestaat uit Ronald Jongsma, Daan Noordhoek, Arend Elias Oostindiër, Folkerd de Wit en Erwin Jongsma.

De finale van het seizoen SterrebosLive wordt verzorgd door The Outtakes. “Hou je van classic rockmuziek, dan mag je dit spetterende slotoptreden niet missen. The Outtakes maakten dit jaar een nieuwe start met de komst van de ervaren toetsenist/zanger Ronald Boxma. Hij vervangt Dicky Gilbers die maar liefst vijftien jaar bij de band speelde. Maar de eigen sound gaat natuurlijk door en richt zich nog steeds op de rock uit de jaren zestig en zeventig. Van de Moody Blues tot David Bowie tot The Kinks en The Rolling Stones. Vele prachtige nummers, met respect voor het origineel, zullen voorbijkomen.”

SterrebosLive begint om 15.00 uur. Vanaf oktober vindt de wintereditie plaats van SterrebosLive die onderdak plaatsvindt. Vanaf volgend jaar mei zal men weer in het Sterrebos te vinden zijn.