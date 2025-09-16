SterrebosLive kijkt terug op geslaagd seizoen: “Volgend jaar bestaan we twintig jaar”

Foto: Rieks Oijnhausen

De muziekkoepel in het Sterrebos was afgelopen zondag het decor voor de laatste editie van SterrebosLive van dit seizoen. De organisatie kijkt terug op een geslaagd seizoen en blikt alvast vooruit naar volgend jaar, want dan bestaat SterrebosLive twintig jaar. En dat is niet het enige jubileum dat gevierd gaat worden.

“Ons seizoen begon in mei”, vertelt Henk Hindriks van de organisatie. “In totaal hebben we vijf muzikale zondagen georganiseerd in het Sterrebos. Bij elke editie hadden we twee bands geprogrammeerd staan. Bij de eerste editie hadden we bijvoorbeeld Koi en Papaformigas. Afgelopen zomer waren er optredens van Groove, Ally, Red Rox en Ravi’s Underdogs. Zondag sloten we het buitenseizoen af met The Lay en The Outtakes. Als we alles bij elkaar optellen, kunnen we als organisatie zeggen dat het een zeer succesvol seizoen is geweest. We hadden op de verschillende zondagen prachtig weer, we hadden leuke bands en de opkomst was groot. Het publiek omarmt het evenement, en dat geeft ons alle moed om door te gaan.”

Volgend jaar staat er een jubileumeditie op het programma. “Met SterrebosLive zijn we in 2006 begonnen. Dat betekent dat we volgend jaar dus twintig jaar bestaan. Hoe we dat gaan vieren is nog onbekend, maar het lijkt erop dat we in juli een extra lange editie neer willen gaan zetten met tal van oude, bekende artiesten en muzikanten die vaker bij ons op hebben getreden. En het zou kunnen dat we nog een feestje hebben te vieren. Als we kijken naar de muziekkoepel, is daar het jaartal 1926 in verwerkt. Dat zou betekenen dat de koepel volgend jaar honderd jaar oud is. Dat moeten we nog wel even onderzoeken, want er zijn ook geluiden dat de koepel in 1928 gebouwd is. Maar zoals het nu lijkt, willen we die combinatie gaan maken, waarbij we deze twee heugelijke momenten samenvoegen.”

De liefhebbers van muziek hoeven zich de komende maanden overigens niet te vervelen. In 2018 omarmde een groep bewoners van de zuidelijke stadswijken het initiatief om in de wintermaanden ‘PodiumZuid’ op te zetten. Deze concerten worden op elke tweede zondag van de maand gehouden in de grote zaal van BSV De Helpen. Dat gaat dit jaar ook gebeuren. De eerste editie van ‘PodiumZuid’ van dit seizoen staat gepland op 12 oktober. Welke bands er op zullen gaan treden, is op dit moment nog onbekend.