Statenfracties willen stoel aan gesprekstafel rond Oosterpoort en nieuw muziekcentrum

Foto via Gemeente Groningen

De Statenfracties van VVD en D66 in Groningen willen dat de provincie nauwer betrokken wordt bij de plannen voor De Nieuwe Poort, de opvolger van cultuurcentrum De Oosterpoort.

Lange tijd stuurde het gemeentebestuur aan op één groot nieuw muziekcentrum bij het Hoofdstation, als vervanger van De Oosterpoort. Afgelopen voorjaar besloot het college echter dat dit plan te duur en te risicovol is. Daarom kwam een nieuw voorstel op tafel: De Oosterpoort renoveren én bij het Hoofdstation een nieuwe popzaal bouwen voor 3.200 bezoekers.

Dat voorstel leidt tot zorgen. Onder meer het Noord-Nederlands Orkest (NNO) en Eurosonic Noorderslag (ESNS) vragen zich af waar zij terechtkunnen tijdens de renovatie van De Oosterpoort. Ook zijn er twijfels over de financiële risico’s binnen de Groninger gemeenteraad.

Provincie aan tafel bij ontwikkeling

Volgens de Statenfracties gaan instellingen NNO en ESNS niet alleen de stad aan, maar de hele provincie. Daarom vinden VVD en D66 dat de provincie niet alleen subsidie moet geven, maar ook invloed moet krijgen bij de besluitvorming.

Zij vragen het provinciebestuur daarom het structureel overleg met de gemeente rond cultuur te heropenen. Ook willen de twee partijen dat de provincie zelf aan tafel zit bij het uitwerken van de plannen, zodat de belangen van het culturele veld beter worden beschermd. Volgens de fracties is er tot nu toe slechts één keer overleg geweest tussen de gemeente en de provincie.

In het bijzonder wijzen de partijen op het Noord-Nederlands Orkest (NNO) en Eurosonic Noorderslag (ESNS). Beide instellingen hebben volgens hen een grote waarde voor de hele provincie en zelfs internationale uitstraling. VVD en D66 vrezen dat er een gat ontstaat in de provinciale culturele infrastructuur als er geen toekomstbestendige voorziening komt. De twee Statenfracties willen daarom dat de provincie meer doet dan alleen subsidiëren.