Statenfracties willen opheldering over operatiestop UMCG: ‘Schrikken van dit besluit’

De tijdelijke stop van geplande hartoperaties in het UMCG zorgt ook in de Groningse politiek voor onrust. GroenLinks en PvdA hebben vragen gesteld aan het provinciebestuur over de gevolgen van het besluit. Zij maken zich zorgen over de impact op patiënten én over de continuïteit van de zorg in Noord-Nederland.

Nadat maandagochtend bekend werd dat het UMCG tot uiterlijk 1 januari 2026 geen geplande operaties uitvoert bij kinderen en volwassenen met een aangeboren hartafwijking, willen de partijen weten of het provinciebestuur op de hoogte was van de problemen binnen het hartcentrum. Ook vragen ze zich af welke gevolgen de maatregel heeft voor patiënten en het zorglandschap in Groningen.

“Wij schrikken van dit besluit”, vertelt Statenlid Stephanie Bennett (GroenLinks). “We begrijpen dat het noodzakelijk is en stellen vertrouwen in het UMCG, maar wij vragen ons ook af wat de gevolgen van dit besluit zijn. Hoe kan passende en kwalitatief hoogstaande zorg gecontinueerd worden?”

Het UMCG liet eerder weten dat de operatiestop nodig is vanwege zorgen over sociale veiligheid en de kwaliteit van zorg. Het streven is om de zorg uiterlijk 1 januari 2026 te hervatten. Langer mag de stop ook echt niet duren, besluit Statenlid Jan Pieter Loopstra (PvdA): “Het Noorden kan niet zonder deze zorg, eigenlijk ook niet tijdelijk.”