Bouw van ruim 400 woningen van start in Selwerd

Foto: Linge Hoevenaars

In Selwerd is vrijdagmiddag de bouw gestart van ruim vierhonderd nieuwe woningen. De eerste appartementen worden gebouwd in het nieuwe woongebouw Hibiscus, in de opdracht van woningcorporatie Nijestee.

De eerste nieuwe woningen binnen het wijkvernieuwingsprogramma ‘Stad in Selwerd’ worden gebouwd naast het winkelplein van Selwerd, tussen de Eikenlaan en de Mispellaan.

Over het gehele programma worden er zo’n 440 nieuwe woningen en appartementen gebouw, verdeeld over dertig procent sociale huur, vijftig procent middenhuur en twintig procent koop.

Selwerd is een wijk die in de jaren zestig is gebouwd en veel woningen zijn nu verouderd. Sinds 2018 wordt er gewerkt aan wijkvernieuwing om de buurt aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken. Voor de bouw van de vierhonderd nieuwe woningen worden daarom, sinds 2023, zo’n 250 oude woningen gesloopt.

Met de bouw van de nieuwe woningen wordt de buurt ook groener met autovrije straten. Daarnaast komen er gemeenschappelijke binnentuinen, verbonden met wandelpaden. Deze sluiten aan bij een belangrijke wens van bewoners: meer mogelijkheden om een ommetje te maken.

De gemeente hoopt dat er, met de bouw van de nieuwe woningen, een levendige wijk ontstaat waar buren elkaar gemakkelijk ontmoeten en waar kinderen veilig kunnen spelen. Als alles volgens de planning verloopt, is het project in 2031 afgerond.