Stadspartij roept op tot gastlessen en trainingen op AZC’s: “Mensenhandel en seksuele uitbuiting is groter probleem geworden”

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen wil dat er gastlessen en trainingen gegeven gaan worden op AZC’s. Volgens de partij zijn mensenhandel en seksuele uitbuiting zoals gedwongen prostitutie serieus te nemen risico’s. Trainingen zouden de bewoners hier beter tegen moeten gaan beschermen.

“Ik heb jarenlang als beveiliger gewerkt op AZC’s,” vertelt raadslid Yaneth Menger. “Als beveiliger zijn je taken heel beperkt: je handhaaft de orde, je helpt als iemand wat kwijt is geraakt en je zorgt ervoor dat mensen de huisregels volgen. Wat mij toen al opviel, is dat met enige regelmaat jonge meiden schaarsgekleed het terrein verlieten. Vlak voor de ingang van het azc stonden personen in auto’s te wachten om deze meiden op te pikken. Maar wij mochten niets doen. Ze stonden buiten het terrein van het azc. Het enige wat wij konden doen, was het noteren van gegevens, waarna we deze rapporten aan het COA gaven.”

Vrouwenhandel en prostitutie

Volgens Menger speelde dit zich tien jaar geleden af. “Dat probleem speelt nu nog steeds. Sterker nog, het is groter geworden. Met enige regelmaat verdwijnen er voor een bepaalde periode minderjarigen (veelal jonge meiden en of jonge vrouwen). Hiervoor wordt ook actief geronseld waarbij er voornamelijk gebruik wordt gemaakt van smartphones. Ze hebben hiervoor meerdere telefoons in bezit. Je hebt het hier over vrouwenhandel en prostitutie. Mijn fractie vindt dat we de verantwoordelijkheid hebben om vanuit preventie en voorlichting hierover training te gaan geven. Dat jongeren, bewoners van het azc, maar ook personeel zich bewust zijn van de risico’s van online grooming en sexting. Want daar hebben we het over. De Merel van Groningen Foundation is bijvoorbeeld een organisatie die al gastlessen over dit onderwerp geeft. Wij zouden graag willen dat de gemeente met de ketenpartners om de tafel gaat zitten en dit oppakt.”

Het voorstel van de partij wordt woensdag besproken in de gemeenteraad.