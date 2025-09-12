Stadsgesprek over slavernijmonument in Floreshuis

Foto: Bert Lanting

In het Floreshuis vindt volgende week vrijdag het vierde stadsgesprek plaats in de reeks ‘Voetsporen van Nazaten – Hoe zijn we hier terechtgekomen?’. Het gesprek is bedoeld om informatie in te winnen over het ontwerp van een slavernijmonument voor het Indisch Oceaangebied en Nederlands Nieuw-Guinea.

Tijdens de bijeenkomst spreken deskundigen, wijkbewoners en andere betrokkenen over het slavernijverleden. Centraal staat de vraag hoe een monument over deze geschiedenis recht kan doen aan het verleden en tegelijkertijd kan verbinden met alle Groningers. Er is ook ruimte voor ontmoeting, persoonlijke verhalen en muziek van de band Oldskool.

De stadsgesprekken zijn een vervolg op eerdere bijeenkomsten voor andere delen van Stad. Daaruit bleek dat veel mensen weinig weten over het koloniale slavernijverleden. Het doel is kennis te delen en ideeën op te halen voor het ontwerp van een monument.

De bijeenkomst in het Floreshuis begint om 19.15 uur en duurt tot 22.00 uur. De stadsgesprekken zijn een initiatief van Werkgroep Voetsporen van Nazaten en Stichting Pittig Gekruid, samen met de gemeente Groningen en wijkcoaches van VRIJDAG.

Meer informatie over het slavernijverleden en de stadsgesprekken is hier te vinden.