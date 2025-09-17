Stadsbalkon op de schop? Grote meerderheid ziet het liever verdwijnen

Het Stadsbalkon voor het Hoofdstation moet weg. Dat is de duidelijke uitkomst van het OOG Panel. 64 procent van de respondenten geeft aan dat “de stenen vlakte” voor het station kan verdwijnen.

Het Stadsbalkon werd in 2007 geopend als oplossing voor een groot probleem: de enorme hoeveelheid fietsen die dagelijks kriskras voor het station geparkeerd stonden. Met een verhoogd plein en daaronder plek voor duizenden fietsen, werd de entree van het station opnieuw vormgegeven.

Toch zijn veel Groningers ook na jaren niet overtuigd van het ontwerp. In het OOG Panel noemen deelnemers het Stadsbalkon onder meer “het meest afschuwelijke bouwwerk in Groningen” en “een doorn in het oog.” Eén van de panelleden schrijft: “Mensen waren bij de bouw van het Stadsbalkon al negatief, toch is het er destijds doorgedrukt.“

Ook wethouder Rik van Niejenhuis herkent het geluid dat het balkon weg mag “in de gemeenteraad wordt het ook regelmatig door veel partijen gezegd, en ik hoor het ook veel uit de stad”.

‘Het wordt logisch om het Stadsbalkon weg te halen’

Als het nieuwe busstation en het plein aan de zuidzijde van het station straks klaar zijn, begint de volgende fase van de herinrichting: de aanleg van een nieuwe fietstunnel onder het station. Deze tunnel wordt onderdeel van een nieuwe fietsroute die zal afbuigen richting de Emmabrug en komt uit op de kleine rotonde aan de noordzijde, precies onder het Stadsbalkon.

“Die rotonde is een obstakel”, zegt Van Niejenhuis. “Dat zullen we anders moeten inrichten, en dan wordt het ook heel logisch dat we voorstellen aan de raad doen om het Stadsbalkon weg te halen, of in hoge mate weg te halen.”

Verwijdering Stadsbalkon vraagt alternatieve stalling

Volgens wethouder Van Niejenhuis is alleen het behouden van de nieuwe fietsenstalling aan de achterkant van het station niet voldoende om alle fietsen kwijt te kunnen. “De nieuwe stalling biedt plek aan zo’n vijf- tot zesduizend fietsen, maar de parkeerbehoefte is veel groter,” zegt hij.

Het Stadsbalkon is niet alleen een verhoogd plein, maar bevat ook een ondergrondse fietsenstalling met ruimte voor ongeveer vierduizend fietsen. Als het plein wordt verwijderd, verdwijnen die plekken ook. Van Niejenhuis stelt dat er dan minstens een vergelijkbaar aantal fietsparkeerplekken op een andere locatie moet terugkomen.

Peerd van Ome Loeks terug in het groen?

Een veelgenoemd thema in het OOG Panel is het Peerd van Ome Loeks. Veel deelnemers geven aan het beeld liever terug te zien in een groene omgeving dan op het betonnen plein waar het nu staat. “Als je het aanpakt, doe het dan goed. Terug naar vroeger, met Ome Loeks weer midden voor het station in het gras,” schrijft een panellid.

Wethouder Van Niejenhuis begrijpt die wens goed. Volgens hem is het Peerd van Ome Loeks “een stukje van onze identiteit waar we als Groningers trots op zijn.” Hij garandeert dat het beeld in de toekomst opnieuw een prominente plek krijgt voor het station.