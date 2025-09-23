Stadjer rent zaterdag 60 kilometer ‘van toren naar toren’ voor Jeugdfonds Sport & Cultuur

Rennend van de Oldehove in Leeuwarden naar de Martinitoren in Groningen: Martijn van der Veen gaat het komende zaterdag doen. Met de monstertocht zamelt de Stadjer geld in voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Met de ‘Torenrun’, de naam die Van der Veen koos voor de uitdaging, wil de Groninger meer kinderen mee laten doen aan sportactiviteiten en hun talenten laten ontdekken.

“Als lesgever zie ik elke dag wat sport en cultuur kunnen betekenen voor kinderen”, schrijft van der Veen over zijn actie. “Helaas zijn er ook kinderen voor wie een lidmaatschap onbetaalbaar is, terwijl juist zij die steun hard nodig hebben. Ik geloof dat ieder kind de kans verdient om zich te ontwikkelen, ongeacht de financiële situatie thuis.”

Wie van der Veen wil steunen in zijn actie, kan dat hier doen. Inmiddels is het gros van zijn streefbedrag (1.500 euro) binnen, maar meer is altijd welkom. Het ingezamelde geld gaat rechtstreeks naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur.