Stadjer Iwan gaat voor goud op Regio Songfestival

Stadjer Iwan Esaias gaat samen met zijn zwager Jeroen Russchen naar het Regio Songfestival. Op 1 november vertegenwoordigen zij de provincie Groningen. Hun liedje staat sinds een vorige week online en is al meer dan 13.000 keer beluisterd op Spotify.

Iwan en Jeroen kennen elkaar al sinds hun jeugd in Stadskanaal, waar ze vroeger ook samen muziek maakten, vertelt hij in het radioprogramma OOG op Zaterdag. Inmiddels woont Iwan in Groningen, maar de twee werken nog steeds graag samen. Toen ze de kans kregen om mee te doen aan het Regio Songfestival, hoefden ze niet lang na te denken. Hij vertelt dat hij precies weet wat hij aan Jeroen heeft.

Het nummer was niet in één keer klaar. Ze maakten vier verschillende versies voordat ze tevreden waren. De opnames vonden deels plaats in Stadskanaal en deels in de nieuwe studio van Iwan in Groningen. Samen willen ze laten zien dat Groningen muzikaal meetelt in de rest van het land. De afgelopen jaren deed Groningen het goed op het Regio Songfestival en dit jaar hopen ze de prijs mee naar huis te nemen.

Het Regio Songfestival is een muziekprogramma dat wordt georganiseerd door de dertien regionale omroepen in Nederland. De eerste editie was in 2023. Toen deed de band Wat Aans! namens Groningen mee en zij wonnen de publieksprijs en werden tweede. In 2024 deed Trap Aan! mee voor Groningen en zij wonnen ook de publieksprijs met 33% van de stemmen. Voor Groningen levert RTV Noord elk jaar de artiest die meedoet.

Op 1 november 2025 wordt het festival voor de derde keer gehouden. Dit jaar vindt het plaats in Arnhem, omdat Gelderland vorig jaar het festival heeft gewonnen.