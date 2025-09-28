Spoorbrug bij Hoogkerk kapot, geen treinen naar Zuidhorn

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden moeten zondagmiddag rekening houden met vertraging. Door een kapotte brug is er geen treinverkeer mogelijk.

De problemen ontstonden rond 14.30 uur. Door nog onbekende oorzaak is er een defect ontstaan aan de spoorbrug in Hoogkerk, bij het Hoendiep. De brug wil niet goed sluiten, waarna spoorbeheerder ProRail het treinverkeer tussen de stad en Zuidhorn heeft stilgelegd. Een storingsteam van ProRail is onderweg om de problemen op te lossen. De verwachting is dat de problemen tot 16.15 uur gaan duren.

Tussen Zuidhorn en Leeuwarden is wel treinverkeer mogelijk.