Speler vv Oosterparkers geselecteerd voor nationale elftal van Sint Maarten: “Hij is een lot uit de loterij”

Feest voor Oosterparkers (Foto Marco Streefland)

Ze zijn bij voetbalvereniging Oosterparkers zo trots als een pauw. Een van hun spelers uit de zaterdagcompetitie is geselecteerd voor het nationale elftal van Sint Maarten. Een gesprek met voorzitter Marion Reinders van de club.

Marion, wat is er aan de hand?

“Vorig jaar speelden we een wedstrijd tegen Amicitia. We speelden toen om de eerste periode, waarbij we die periode toen ook gepakt hebben. Die wedstrijd werd gadegeslagen door Luciano Carty. Een aantal dagen later klopte hij bij onze club aan. Hij had geen club en hij vroeg of hij met ons mee kon trainen. Dat hebben we gedaan. De training werd gevolgd en hij vond dat zo leuk dat hij zich bij ons heeft aangesloten. Maar het duurde even voor we hem op konden stellen. Hij had daarvoor op Cyprus gespeeld en daarom was er een internationale overschrijving benodigd. Een overschrijving waarbij door de KNVB en door Cyprus handtekeningen gezet moesten worden.”

En dat duurde lang?

“Naar onze mening duurde dat te lang. Na een hele periode wachten speelde er ineens een andere transfer. Verdediger Boy Nijgh vertrok van Hoogeveen naar het Cypriotische Apea Akrotiri FC. Dat was binnen twee dagen geregeld. Daarop hebben wij contact opgenomen met de KNVB en vastgesteld dat de route van Nederland naar Cyprus korter is dan andersom. Daarna was het ineens snel geregeld en kon Carty bij ons aan de slag.”

Wie is Carty precies?

“Hij is opgeleid door FC Emmen en heeft ook voor deze club in de Eredivisie gespeeld. Zo speelde hij in 2020 tegen PSV en gaf in datzelfde seizoen een assist in de wedstrijd tegen Vitesse. Daarna vertrok hij naar Cyprus, waar hij in 2023 stopte als profvoetballer. Hij was het plezier in het voetballen kwijtgeraakt. Tot het moment dat hij ons zag spelen tegen Amicitia. Hij is opgenomen in onze club, heeft een vriendengroep gekregen en wordt echt door de club omarmd. Afgelopen seizoen hebben we een goed seizoen doorgemaakt en zijn we gepromoveerd. Carty zei daarop tegen ons, ‘ik blijf sowieso nog een jaar bij jullie’. ‘Ik ben hier zo op mijn plek, ik draag jullie een warm hart toe. Wat ik na dat jaar ga doen, dat zie ik dan wel.'”

En dan komt ineens het nationale elftal om de hoek kijken…

“Dat is niet voor het eerst. Vorig jaar hebben ze ook aan de bel getrokken. Maar toen had hij het plezier in het voetballen nog niet teruggevonden en heeft hij aangegeven er geen belang bij te hebben. Onlangs werd hij opnieuw gevraagd. Er is een selectiewedstrijd gespeeld in ons land, waarbij verschillende spelers, die voor Sint Maarten uit kunnen komen, in actie kwamen. En daaruit rolde de conclusie dat Carty bij de selectie zit. Straks in november gaat hij voor een periode die kant op om met het nationale elftal wedstrijden te spelen. En straks in het voorjaar volgt er nog zo’n periode. En wij zijn apetrots. Wij vinden voetbal prachtig. En Carty heeft bij ons het plezier in voetbal teruggevonden.”

Nu zijn jullie een bescheiden familieclub. Dit zal voor jullie ook heel bijzonder zijn…

“We zijn hier heel blij mee. Carty is voor ons een gouden kracht. Hij laat mooi voetbal zien. Hij zit in een team dat een eenheid is. En ik denk dat zijn aanwezigheid, waarbij hij trouwens ook heel goed is met de jeugd, er ook voor zorgt dat wij ons voetbal naar een hogere dimensie kunnen brengen. VV Oosterparkers is een familieclub. Ons kent ons. Bij ons maakt het niet uit in welk elftal je speelt. Je hoort erbij. We vechten samen en samen houden we vol. En dat dit dan gebeurt, ja dat is prachtig.”

Ineens worden jullie ook geconfronteerd met de problemen die grote clubs ook hebben: spelers die interlands elders spelen…

“Haha. We gaan hem straks in november heel erg missen. Ik kan je ook vertellen dat de trainer baalt. Carty is namelijk een speler die in een wedstrijd het verschil kan maken. Aan de andere kant: we gunnen hem dit allemaal. Er zal nog steeds een fantastisch team op het veld staan. De selectie zal de rug recht houden. Het succes is niet afhankelijk van één speler. Dus, dat komt goed.”

Gaan we Carty straks ook in actie zien op het WK dat volgend jaar plaatsvindt?

“Dat had het verhaal helemaal fantastisch gemaakt, maar nee. Sint Maarten heeft zich daar niet voor geplaatst. Dit is voor een ander toernooi. Maar om welk toernooi het ook gaat, elk toernooi doet ertoe. Wij zijn trots. Carty is voor ons een lot uit de loterij.”