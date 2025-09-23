Speeltuin Kostverloren heeft nieuwe kabelbaan: “Het verbindt de wijk”

Foto: ingezonden

Speeltuin Kostverloren aan de Jacob van Ruysdaelstraat beschikt sinds kort weer over een kabelbaan. Dit is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Postcode Loterij Buurtfonds en de Speeltuincentrale Groningen. Een gesprek met Theo Roelfsema.

Theo, waarom was er een nieuwe kabelbaan nodig?

“Ik ben penningmeester van de Van Ostadestichting. Wij beheren naast het buurthuis ook de speeltuin in de wijk. Op die speeltuin zijn we heel trots. Het is de grootste van de gemeente met twee eyecatchers: de hoge klimtoren en de kabelbaan. Afgelopen winter bleek ineens dat een van de poten van de kabelbaan verrot was. Een inspecteur is toen langs geweest en die heeft de kabelbaan verzegeld: er mocht niet meer op gespeeld worden. Dat was in februari. En toen dachten we, oké. Dit is een flinke domper.”

Met name omdat je niet zomaar een nieuwe kabelbaan hebt…

“Dat klopt. We hebben een offerte aangevraagd. Daaruit bleek dat een nieuwe baan 20.000 euro zou gaan kosten. Je hebt te maken met bepaalde eisen. De verankering moet dermate stevig zijn dat het ook twee of drie kinderen tegelijk kan dragen. Of wat oudere kinderen die er gebruik van maken. Maar die 20.000 euro hadden we niet liggen. Als stichting krijgen we subsidie van de gemeente. We zijn daarom de boer opgegaan. We hebben contact gezocht met de Speeltuincentrale, die al snel toezegde dat ze de helft wilden betalen vanuit het ‘onderhoudsfonds’. Maar toen waren we er nog niet.”

Wat hebben jullie daarna gedaan?

“We hebben verschillende fondsen aangeschreven, waaronder het Postcode Loterij Buurtfonds. Onze aanvraag werd al heel snel gehonoreerd. Er werd een bedrag van 5.000 euro toegezegd. Wij hebben daarop zelf nog 5.000 euro ingelegd en daarmee kon de offerte definitief worden gemaakt. Vervolgens duurt het even, omdat materialen besteld moeten worden. Maar wat heel mooi was, is dat de nieuwe kabelbaan op de laatste dag van de zomervakantie is geplaatst. De speeltuin bevindt zich nabij basisschool De Petteflet. Toen de kinderen weer naar school moesten, konden ze gelijk gebruikmaken van de nieuwe kabelbaan.”

Je klinkt heel blij en enthousiast…

“Absoluut. We zijn hier heel trots op. Ook omdat we zulke leuke reacties krijgen. Een van de leraren op de basisschool stuurde mij vanavond nog een berichtje dat kinderen echt in de rij staan om op de kabelbaan te mogen. Daarnaast kan de speeltuin ook buiten schooltijden gebruikt worden. Kinderen komen hier naartoe en nemen dan vaak hun ouders mee, waardoor er ontmoeting ontstaat in de speeltuin. Dat was ook een van de belangrijke eisen van het Postcode Loterij Buurtfonds: dat de buurt wordt samengebracht. En dat gebeurt hier dus volop. De Petteflet heeft daarnaast ook flink wat leerlingen die uit andere wijken komen, waardoor de speeltuin dus ook bezoek van buiten de buurt trekt. Dus ja, ik ben blij. Het project is tot een goed einde gebracht.”

Dat vraagt ook om een feestje…

“Daar hebben we ook wel over nagedacht. Het leek mij bijvoorbeeld heel leuk om een bord te plaatsen op de kabelbaan met daarop een tekst waarin werd aangegeven dat het mede mogelijk is gemaakt door de fondsen. Maar de inspecteur zei dat dit niet kon. Aan zo’n bord zouden kinderen zich kunnen bezeren. Dus dat hebben we maar laten zitten. Bovendien hebben we afgelopen voorjaar ook al een leuk feestje gehouden bij de opening van de mini-speeltuin. Daarvoor kwam toen zelfs de wethouder langs. Dus dit keer geen groot feest, maar we zijn wel superblij.”