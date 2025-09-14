Spectaculaire lasershow sluit Feest- en Lichtweek Ten Boer af: “Dit maakt een dorp een dorp”

De lasershow in Ten Boer was de afsluiting van de festiviteiten en trok veel belangstelling. Foto: Dorpsbelangen Ten Boer

De Feest- en Lichtweek in Ten Boer zit erop. De feestweek werd dit weekend afgesloten met een spectaculaire lasershow op de skeelerbaan. Volgens voorzitter Freek van der Ploeg van Dorpsbelangen is de week een succes geworden.

Freek, de festiviteiten zitten er inmiddels op…

“We bevinden ons nu in het zwarte gat, zoals ze dat dan noemen. De straatversiering wordt weer afgebroken en de balans kan worden opgemaakt. Vanuit het bestuur kan ik laten weten, en dat heb ik dit weekend ook aan de inwoners van het dorp gezegd, dat we een heel geslaagde week hebben gehad. Ik wil iedereen daar ook heel erg voor bedanken. Veel mensen hebben hun beste beentje voorgezet. Zowel op het gebied van organisatie als op het gebied van versieringen. En als ik dan met mensen praat, dan hoor ik veel enthousiasme. Men heeft het mooi gevonden.”

Denk je dat door deze week inwoners naar elkaar toe zijn gegroeid?

“Onze indruk is van wel. De activiteiten die we georganiseerd hebben, trokken veel belangstelling. Maar ook het feit dat straten samenwerkten aan het opbouwen en versieren van de straat. Door dat element ga je als bewoners in een straat samen een uitdaging aan om er iets moois van te maken. Ons thema dit jaar was ‘alle landen van de wereld’. Straten werden versierd aan de hand van een landenthema. En dat was heel succesvol. Om één van de onderdelen eruit te lichten: het Street Food Festival op donderdag. Mensen konden in de straten een hapje nuttigen dat paste in de sfeer van het land dat werd uitgebeeld. Van tevoren maak je als straat een inschatting: hoeveel mensen komen er? Hoeveel moeten we klaarmaken? Het is een gok, maar uiteindelijk waren verschillende straten helemaal uitverkocht. Het was een groot succes.”

Samen iets oppakken, is dat ook het doel van dit feest?

“In grote lijnen wel. Het is belangrijk om saamhorigheid en verbinding te creëren. Dat we oog voor elkaar hebben. Dat is belangrijk in de tijd waarin we leven. Er is veel eenzaamheid. Met dit feest gaan we dat tegen. Wat mij betreft maakt dit een dorp ook een dorp. Kijk, als je het hebt over leefbaarheid: leefbaarheid zit niet in een school of een kerkgebouw. Het zijn wel hele belangrijke gebouwen waar ontmoeting plaats kan vinden. Maar leefbaarheid maak je uiteindelijk met elkaar. En dat hebben we de afgelopen dagen laten zien hoe je dat kunt doen.”

Je had het al even over de straatversieringen. Dit weekend werden de prijswinnaars bekendgemaakt. Wie heeft er gewonnen?

“Een onafhankelijke jury is afgelopen week door de straten getrokken en heeft individueel een lijst samengesteld. Daar rolden drie genomineerden uit: de Fazanthof, Boswal/Rietzoom en Tolhuiswierde 14-44. Uiteindelijk was de jury eensgezind in haar oordeel: de combinatie Boswal en Rietzoom kreeg de hoofdprijs. Deze straten hadden een Engels thema. De London Eye was er bijvoorbeeld te vinden. In Londen is dit een geliefd uitkijkpunt in de vorm van een reuzenrad dat een hoogte heeft van 135 meter. Die afmetingen hadden wij hier niet staan, maar wel een look-a-like. Maar ook de Tower Bridge was opgebouwd en beertje Paddington was te bewonderen. Het ging om hele mooie objecten.”

Als je naar het programma kijkt: wat waren nu de hoogtepunten?

“Ik denk dat de start en het einde heel sterk waren. We begonnen vorige week vrijdag het programma met een Taptoe op de voetbalvelden. We hadden vijf korpsen die een hele mooie show hebben neergezet: showband Takostu uit Stiens, de Van Limburg Stirum Band uit Wezep, March- & Showband Rheden, Junioren DVS uit Katwijk en Bicycle Showband Crescendo uit Opende. Op deze avond werd ook onze nieuwe dorpsvlag gepresenteerd. En dit weekend hebben we de festiviteiten afgesloten met een lasershow. Maar de grootste winst van dit evenement is het samenwerken en het investeren in de saamhorigheid. Dat heeft het dorp echt goed gedaan.”

Een lasershow. Daarmee waren jullie ook super modern…

“We hadden zoiets ook nog nooit eerder gedaan. En dat is spannend, want hoe reageren de mensen? De reacties na afloop waren duidelijk. Verschillende mensen zeiden dat wat hen betreft er nooit weer een vuurwerkshow georganiseerd hoeft te worden. En wij zien ook veel mogelijkheden: er was nu heel veel gelegenheid om een eigen invulling te geven. Met de lasers konden we bijvoorbeeld afbeeldingen van het dorp Ten Boer laten zien. Maar ook onze sponsoren konden we in beeld brengen. Je kunt heel veel verrassingseffecten inbouwen waarbij de mogelijkheden schier oneindig zijn. Dat is leuk en ook duurzaam.”

Het zwarte gat. Het grote niets. Je refereerde er al even naar. Want de volgende editie is pas over vier jaar…

“Klopt. De vorige editie was in 2022. Eigenlijk had deze in 2021 plaats moeten vinden, maar vanwege de coronapandemie hadden we deze uitgesteld naar 2022. De volgende editie is in 2029. Ergens kun je zeggen: dat is jammer, want het duurt nog een hele tijd. Maar voor zulke evenementen moeten we ook sparen. Evenementen als de Taptoe en de lasershow zijn dure onderdelen, terwijl we daar geen entree voor vroegen. Het feest hebben we bekostigd dankzij met name subsidies, sponsoren en het geld dat leden inbrengen. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen, dus entreeprijzen proberen we te voorkomen. Maar dat heeft wel als consequentie dat we niet elk jaar een dergelijk feest neer kunnen zetten. En dat is prima. De komende tijd kunnen we terugblikken op een prachtig evenement. Dat is wat waard.”