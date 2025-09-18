SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk haalt uit naar JA21 over gaswinning: ‘Snapt er geen jota van’

Jimmy Dijk - Foto via SP

De Groninger SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk in de Tweede Kamer heeft donderdag tijdens de algemene beschouwingen fors uitgehaald naar JA21-fractievoorzitter Joost Eerdmans.

Eerdmans wil de gaskraan in Groningen weer opendraaien, omdat Nederland dan minder afhankelijk is van buitenlands gas en de prijs weer naar beneden kan. Hij vindt wel dat de Groningers schadeloos gesteld moeten worden.

Dijk reageerde furieus en noemde Eerdmans onbetrouwbaar en vond dat het JA21-kamerlid er ‘geen jota van snapt’. Dijk wees er op dat veel Groningers nog steeds wachten op schadeherstel door de aardbevingen vanwege de gaswinning: “Het gaat er om dat de mensen in Groningen snel geholpen worden en dat die gaskraan nooit meer open gaat”, zei Dijk. “Het is een grote catastrofe geweest in ons land”.

Het voorstel van JA21 kan overigens op weinig bijval rekenen. Alleen Forum voor Democratie vindt ook dat de gaskraan in Groningen weer open kan.