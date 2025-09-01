SP eist actie rond ‘daadwerkelijk herstel’ bevingsschade: ‘Nog geen 200 gedupeerden geholpen’

Foto via Groninger Bodem Beweging

De SP wil dat de schadeafhandeling in Groningen sneller en eenvoudiger wordt. De partij zegt dat met de mildere regeling, waarbij er tot 60.000 euro niet naar de oorzaak van de schade wordt gekeken, nog geen tweehonderd gedupeerden zijn geholpen.

Na de parlementaire enquête over de aardbevingen beloofde het toenmalige kabinet een menselijkere en makkelijkere aanpak van de schade-afhandeling. Kamerlid Sandra Beckerman stelt dat beloften niet worden nagekomen en dat veel bewoners nog altijd wachten. De partij benadrukt dat de val van twee kabinetten volgens haar geen reden mag zijn om deze problemen te laten liggen.

Op verzoek van de SP debatteert de Tweede Kamer daarom morgen opnieuw kort over Groningen. Beckerman dient drie moties in, die ook steun krijgen van GroenLinks-PvdA.

De eerste motie roept het kabinet op om de afspraken uit Nij Begun na te komen. Het gaat volgens de SP om minder onderzoeken, geen gebruik meer van de trillingstool en bij twijfel besluiten in het voordeel van bewoners. De tweede motie vraagt om eerdere aangenomen voorstellen alsnog volledig uit te voeren. Dat gaat onder meer over schadeherstel, versterking van huizen en verduurzaming. De derde motie gaat over de aangekondigde vergoeding van 750 euro voor huurders. Volgens de SP hebben de zesduizend huurders die hiervoor in aanmerking komen dit bedrag nog niet ontvangen.