RUG vindt ‘slimmer academisch jaar’ toch niet zo slim: universiteit stopt met experiment

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

De Rijksuniversiteit Groningen wil sneller stoppen met het experiment rond een ‘slimmer academisch jaar’. Dat meldt de UKrant dinsdagmiddag. Hoewel de proef officieel tot 2026 loopt, wil het bestuur al dit najaar besluiten terug te keren naar één uniforme jaarindeling.

Vier faculteiten deden mee aan de pilot, bedoeld om de studiedruk te verlagen. Het academisch jaar in Nederland is zes weken langer dan in andere landen. Door kortere blokken, extra rustweken of minder hertentamens moest meer balans ontstaan voor studenten en docenten.

Elke faculteit gaf er echter een eigen draai aan. Bij economie en bedrijfskunde werkte de opleiding econometrics met kortere blokken en studieweken, wijsbegeerte schrapte een week per blok, letteren kortte het eerste semester in en science and engineering schoof met tentamenweken.

Dat leidde tot veel verwarring, ook tussen opleidingen binnen dezelfde faculteit. Volgens rector magnificus Jacquelien Scherpen maakt dat studeren en doceren lastig. Daarom wil het bestuur niet langer wachten op de eindresultaten van de pilot.

Opvallend is dat het ministerie van Onderwijs vorige week nog positief was in een landelijke tussenevaluatie. Ook willen veel andere universiteiten juist doorgaan met de proef, al zou de organisatie beter kunnen.