Scootmobieler en brommer in botsing bij Van Iddekingebrug

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bij een verkeersongeluk ter hoogte van de Van Iddekingebrug zijn zaterdagochtend een scootmobielrijder en een brommerrijder met elkaar in botsing gekomen. Beiden konden ter plaatse aan hun verwondingen worden behandeld.

Het ongeluk gebeurde rond 10.00 uur bij de fietsoversteekplaats met de Hoornsedijk. “Door een nog onbekende oorzaak zijn de scootmobielrijder en de brommerrijder met elkaar in botsing gekomen,” vertelt nieuwsfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie. “Omstanders zagen het gebeuren en verleenden direct eerste hulp. Al snel waren ook de hulpdiensten ter plaatse. Een ambulanceverpleegkundige heeft de betrokkenen gecontroleerd, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.