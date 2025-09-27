Scootmobiel raakt te water aan Pop Dijkemaweg

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een persoon in een scootmobiel is zaterdag te water geraakt aan de Pop Dijkemaweg. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het incident gebeurde rond 17.00 uur. De Groninger brandweer werd rond dat tijdstip gealarmeerd en rukte uit met de duikwagen en de grote hulpverleningswagen. “Het gebeurde langs het fietspad aan de Pop Dijkemaweg”, beschrijft Wind de situatie. “Door nog onbekende oorzaak raakte de scootmobieler te water. Het slachtoffer had net boodschappen gehaald. De persoon kon snel uit het water worden gehaald en is in een warme woning opgevangen. Brandweerlieden hebben de scootmobiel uit het water gehaald. Daarbij maakten zij gebruik van de kraan van de grote hulpverleningswagen.”

Volgens de fotograaf hoefde niemand naar het ziekenhuis.