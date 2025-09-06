Scooterrijders botsen op elkaar op Rembrandt van Rijnstraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Rembrandt van Rijnstraat zijn zaterdagochtend twee scooterrijders op elkaar gebotst. Eén van de bestuurders reed mogelijk onder invloed.

Het ongeluk gebeurde rond 10.40 uur op de kruising met het Hoendiep. “Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Op de kruising kwamen de scooterrijders met elkaar in botsing. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Eén van de bestuurders is gecontroleerd in een ambulance, maar hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder is meegenomen door de politie. Het vermoeden bestaat dat deze persoon onder invloed reed. Dit wordt verder onderzocht op het politiebureau.”

Beide voertuigen raakten bij het ongeluk beschadigd. De politie doet onderzoek naar de toedracht.