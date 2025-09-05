Scholier naar ziekenhuis na val van fiets door zware boekentas

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Bij een eenzijdig ongeluk in de Mauritsstraat is vrijdagmiddag een fietsende scholier gewond geraakt.

Volgens omstanders kwam de jonge fietser ten val, nadat zijn zware tas vol schoolboeken hem uit balans bracht. De scholier werd gestabiliseerd door ambulancepersoneel en vervolgens overgebracht naar een ziekenhuis.

Het was het tweede ongeluk met een scholier op deze laatste dag van de eerste schoolweek. Eerder op de vrijdag raakte op het Zuiderpark een andere scholier lichtgewond na een botsing met een auto na een voorrangsfout. Deze scholier werd ook in een ambulance behandeld, maar hoefde niet naar een ziekenhuis.