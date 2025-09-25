Samen fit worden in de Oosterparkwijk

De Oosterparkwijk stond dinsdag in het teken van sport en ontmoeting tijdens de opening van het Wijk in Beweging Festival. Op het vernieuwde JOP-plein – de Jeugd Ontmoetingsplek – werd de nieuwe beweegplek officieel in gebruik genomen.

Twee jaar lang werkten bewoners en de gemeente samen aan dit sportieve initiatief. Het resultaat: een plek waar jong en oud samen kunnen bewegen, sporten en elkaar ontmoeten.

Tijdens het festival konden kinderen spelenderwijs kennismaken met sport, dankzij activiteiten van verschillende sportclubs uit de stad. Met dit initiatief wil de wijk sport en beweging voor alle Oosterparkers toegankelijk maken.