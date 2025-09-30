Salarissen in Groningen groeien rap, maar blijven laag ten opzichte van andere steden

De lonen in Groningen stijgen snel, maar het salaris blijft laag vergeleken met andere steden, zo blijkt uit een salarisanalyse van mkb-dienstverlener Van Spaendonck.

Groningen noteerde, met 2,28 procent loonstijging, de hoogste kwartaalgroei. Tegelijk was het mediaan bruto maandloon in Groningen het afgelopen kwartaal 3.239 euro, na Maastricht het laagst van de veertien gemeten steden. In de Randstad zijn de lonen veel hoger. Zo verdient men in Utrecht gemiddeld 3.976 euro, in Amsterdam 3.966 euro en in Den Haag 3.863 euro per maand.

Landelijk ligt het mediaanloon op 3.474 euro. Werknemers met een cao kregen gemiddeld 5,5 procent erbij, niet-cao werknemers 4 procent. Vooral binnenschippers (12,6 procent ) en apothekersassistenten (8 procent) profiteerden flink. Jongeren verdienen het minst (2.577 euro) terwijl werknemers van 43 tot 47 jaar het meest verdienen (3.861 euro). Het minimumloon steeg naar 2.506 euro per maand.