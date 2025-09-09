RWE Foundation schenkt ruim 3,5 ton aan Maggie’s Center

Foto: Judith Hovius

Het Maggie’s Center in Groningen heeft dinsdag een schenking van 354.444 euro ontvangen van de RWE Foundation. Het geld wordt gebruikt voor het uitbreiden van een project dat zich richt op kwetsbare gezinnen in de regio, waaronder gezinnen in gebieden met sociale achterstanden.

De directrice van de RWE foundation, Gabriele Tennagels overhandigde dinsdagmiddag een cheque aan Ewald Lausberg van het Maggie’s Center aan de Vrydemalaan. De RWE foundation is de maatschappelijke stichting van het energiebedrijf RWE en ondersteunt sociale projecten die vooral gericht zijn op gelijke kansen en kwetsbare jongeren.

Het Maggie’s Center is een steunpunt voor mensen met kanker en hun naasten. Het centrum biedt geen medische zorg, maar wel een plek om zonder afspraak binnen te lopen voor een gesprek, informatie, activiteiten of gewoon een moment van rust.

Dankzij de bijdrage van de RWE Foundation kan het centrum haar activiteiten uitbreiden en meer betekenen voor gezinnen die extra steun nodig hebben. De schenking maakt het mogelijk om nieuwe programma’s te ontwikkelen voor onder andere scholen.